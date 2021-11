29 novembre 2021

Aggiornamenti e focus

Depressione: quando la memoria si interrompe

I ricordi più generali sì, quelli più specifici no. Chi soffre di depressione maggiore può avere difficoltà nel recuperare ricordi specifici dalla sua memoria. In particolare, gli studi hanno messo in luce un fenomeno di "ipergeneralizzazione" dei ricordi autobiografici chiamato "overgeneral memory". È come se il processo della memoria si interrompesse a un certo punto. Il ricordo si ferma a un determinato livello e non riesce a proseguire, e a far affiorare alla mente ricordi autobiografici specifici.

Questo fenomeno contribuisce anche all'insorgenza e al mantenimento di un disturbo depressivo.

Alcuni studi ritengono che una ridotta specificità della memoria possa essere un modo per regolare le emozioni. Un sistema quindi per proteggersi dal ricordare eventi che potrebbero evocare in noi emozioni spiacevoli, dolorose o negative. Questa scarsa specificità potrebbe essere considerata come una strategia cognitiva di evitamento. Essa sarebbe messa in atto non intenzionalmente. Peraltro, come risultato di eventi traumatici subiti nella vita, questa strategia perde il suo carattere di flessibilità. E proprio questa perdita può essere importante nel mantenimento della depressione.

Il fenomeno dell'overgeneral memory sarebbe importante per varie ragioni. Potrebbe, ad esempio, essere un segnale d'allarme (essere predittore) di successivi disturbi dell'umore. Si può anche pensare che l'insorgenza della depresssione possa dipendere dal fallito recupero degli aspetti sensoriali di eventi dolorosi.

L'overgeneral memoy e i suoi legami con la depressione oggi sono oggetto di studi approfonditi. Si sa comunque che, con trattamenti adeguati, è possibile arrivare a modificare e modulare la ovrgeneral memory per ridurre la depressione.

