01 giugno 2022

Aggiornamenti e focus

PolmoniAMO: un manifesto per la diagnosi precoce del cancro al polmone

Per sensibilizzare cittadini e Istituzioni sull'importanza della diagnosi precoce, aumentare le possibilità di sopravvivenza e garantire risparmi al Sistema sanitario, i clinici impegnati ogni giorno nella presa in carico dei pazienti colpiti da cancro al polmone hanno stilato il "Manifesto Italiano PolmoniAMO" (LINKARE AL PDF), pubblicato da Edra, realizzato con il sostegno di AstraZeneca.

Cancro al polmone

Un uomo su 10 e una donna su 35 sviluppano un cancro del polmone nel corso della vita. Questi dati forniscono una drammatica fotografia di quanto sia diffusa questa neoplasia, che risulta anche gravata da un elevato indice di mortalità, che la rende la causa più frequente di morte per cancro nel nostro Paese. Il cancro del polmone è stato a lungo trascurato, nonostante le indagini epidemiologiche ne indicassero le preoccupanti e crescenti morbilità e mortalità negli ultimi decenni.

Manifesto Italiano PolmoniAMO

Con la tomografia computerizzata del torace a basso dosaggio (Low-dose computed tomography, Ldct) è possibile aumentare il numero delle diagnosi in fase precoce dall'attuale 25% fino al 60%, consentendo di candidare i pazienti a intervento chirurgico meno invasivo e al trattamento con farmaci innovativi, aumentando le probabilità di guarigione.

Screening per la diagnosi precoce del cancro al polmone

Rete italiana screening polmonare

Con il Decreto Legge Sostegni-bis sono stati erogati 2 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per sostenere il primo programma nazionale sperimentale di screening polmonare. Grazie al finanziamento, il Ministero della Salute e le Regioni hanno costituito la Rete italiana screening polmonare. «Si tratta del primo programma gratuito di diagnosi precoce del tumore del polmone» spiega Ugo Pastorino, direttore della Chirurgia toracica della Fondazione Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano e coordinatore scientifico di 'PolmoniAMO'.

«È rivolto a persone di età compresa fra 55 e 75 anni, che consumino un pacchetto di sigarette al giorno da più di 30 anni. Possono partecipare anche i forti fumatori che hanno smesso da meno di 15 anni. Sono coinvolti 19 centri a elevata competenza clinica multidisciplinare su tutto il territorio. La Tac a basso dosaggio è lo strumento più idoneo per la diagnosi precoce: è efficace nell'individuazione di lesioni di piccole dimensioni, è di facile e rapida esecuzione (30 secondi), non è invasiva e non richiede l'utilizzo del mezzo di contrasto. Grazie allo screening, è possibile individuare tumori molto piccoli, trattabili con chirurgia mini-invasiva e personalizzata, assicurando al paziente un recupero funzionale rapido e una dimissione precoce. Non solo. Il suo potenziale si estende oltre la prevenzione oncologica, consentendo l'identificazione precoce anche di altre patologie fumo-correlate, quali la broncopneumopatia cronico ostruttiva e le cardiopatie. La Tac spirale permette infatti di calcolare il grado di calcificazione delle arterie coronariche, che è direttamente proporzionale al rischio di infarto o di stenosi delle coronarie. Con lo screening per il cancro al polmone, quindi, si può ottenere anche una valutazione del rischio cardiovascolare».

Diagnosi precoce e oncologia di precisione

Oggi il 75-80% dei casi di carcinoma polmonare è diagnosticato in fase avanzata, con ridotte probabilità di guarigione e con costi elevati a livello individuale e sociale. Solo nel 14% dei pazienti viene posta la diagnosi in stadio 1A, con tassi di sopravvivenza a cinque anni pari al 92%. «Il cancro del polmone, come tutte le neoplasie, è una patologia tempo-dipendente» conclude Scagliotti. «Una individuazione tardiva riduce l'efficacia dei trattamenti. Lo screening consente invece di ampliare le opzioni terapeutiche. Mai come in questi ultimi anni le armi a disposizione dei clinici sono state più promettenti. L'oncologia di precisione ha rivoluzionato l'approccio alla diagnosi e al trattamento. Parallelamente all'introduzione delle terapie mirate si è fatta sempre più strada l'immunoterapia. È auspicabile che, nei prossimi anni, sulla base delle sperimentazioni cliniche già condotte o ancora in corso, i farmaci innovativi possano rivestire un ruolo sempre più importante anche negli stadi precoci di malattia, impiegati per esempio prima o dopo la chirurgia, per ridurre i rischi di recidiva e aumentare le possibilità di guarigione nel lungo periodo. Integrare questi trattamenti nella strategia terapeutica degli stadi precoci richiede però un'efficace e rapida individuazione del cancro, che impone l'implementazione di programmi di screening da avviare nella popolazione a maggior rischio».



Tags: