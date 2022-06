16 giugno 2022

Interviste, Speciale Mieloma multiplo

Mieloma multiplo: belantamab, confermati i dati anche nel real life. Intervista all’ematologo Gabriele Buda

Il mieloma multiplo è una malattia tumorale del sangue per la quale ad oggi non è ancora disponibile una cura, ma grazie alle nuove terapie sviluppate negli ultimi anni è possibile cronicizzarla. In particolare una nuova possibilità terapeutica è disponibile, con indicazione per i pazienti con mieloma multiplo politrattati e resistenti ai farmaci in uso, da gennaio 2022. I dati cosiddetti in 'real life' cioè relativi a studi sperimentali successivi a quelli necessari per l'immissione in commercio, stanno dando risultati che confermano una buona efficacia del trattamento e promettono un consolidarsi di questi dati.

Indicato per pazienti alla quinta linea di trattamento

Buona efficacia con tossicità contenuta

Per quanto riguarda il profilo di sicurezza, prosegue l'ematologo, «abbiamo dovuto familiarizzare con una tossicità nuova per gli ematologi, cioè quella oculare. La genesi di questa tossicità è ancora da capire, ma lavorando in team con oculisti specializzati nella gestione di pazienti onco-ematologici, riusciamo a gestire e controllare questa problematica».

Pur non trattandosi di una cura, ha concluso Buda «questo nuovo farmaco, il belantamab, offre una reale opportunità di prolungare la cronicizzazione del mieloma multiplo, in quei pazienti che sono risultati refrattari alle tre categorie principali di farmaci fino ad ora disponibili, con una buona qualità di vita».





Tags: