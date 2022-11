15 novembre 2022

Alzheimer: basterà una goccia di sangue per la diagnosi?





Per questo motivo, sarebbe ideale un test diagnostico per l'Alzheimer economico, accurato e ampiamente disponibile. Un lavoro precedente del gruppo di Yuyama aveva dimostrato che l'accumulo di beta-amiloide nel cervello è associato agli esosomi, vescicole secrete da diversi tipi di cellule. Quelli che derivano dai neuroni legano la proteina beta-amiloide e la trasportano alle cellule gliali del cervello per la degradazione.





I ricercatori hanno adattato il Digital Invasive Cleavage Assay (Digital ICATM) già esistente per quantificare la concentrazione di esosomi leganti la beta-amiloide in soli 100 µl di sangue. Il dispositivo che hanno sviluppato intrappola molecole e particelle presenti in un campione in un milione di pozzetti microscopici di dimensioni micrometriche su un chip di misurazione, e rileva la presenza o l'assenza di segnali fluorescenti emessi dalla scissione degli esosomi leganti la beta-amiloide.





Sono attualmente in corso sperimentazioni cliniche di questa tecnologia sugli esseri umani. «Questa tecnologia idICA altamente sensibile è la prima applicazione di ICA che consente il rilevamento altamente sensibile di esosomi che trattengono specifiche molecole di superficie da una piccola quantità di sangue senza la necessità di apprendere tecniche speciali. Poiché essa è applicabile ai biomarcatori esosomici in generale, potrebbe anche essere adattata per l'uso nella diagnosi di altre malattie» concludono gli autori.







