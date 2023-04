60…e adesso: Camminare, che meraviglia!

15 aprile 2023

Aggiornamenti e focus

Tags:

I 60 anni sono un punto di svolta e di cambiamento in cui ci si ritrova di fronte a un vasto orizzonte di anni ancora da vivere: l'occasione ideale per fare il punto della situazione in fatto di salute e benessere.

Il manuale "60...e adesso! La guida per viverli bene" contiene i consigli della dottoressa Claire Parker e Sir Muir Gray per pensare alla salute in modo diverso. La regola d'oro è una: essere il più possibile attivi a livello fisico e mentale, facendo piccoli progressi graduali.

Camminare, che meraviglia!

Passeggiare a velocità normale non vi farà venire il fiatone: si tratta, anzi, di un'attività piacevole e di un ottimo modo per cominciare a fare esercizio fisico. Potete approfittarne per prendere una boccata d'aria fresca, sgranchirvi un po' ed esercitarvi con la postura "filo a piombo", lavorando anche sull'equilibrio. Una semplice passeggiata basta a distendere e attivare i muscoli di tronco, anche, cosce e polpacci. Se poi siete fortunati e c'è bel tempo, farete anche scorta di vitamina D. Tuttavia, limitarsi a camminare "normalmente" non contribuirà ad aumentare la resistenza e la forma fisica non ne beneficerà più di tanto.

Per lavorare sulla resistenza basta andare più veloci: chiederete uno sforzo maggiore a cuore, circolazione e muscoli delle gambe; di conseguenza avrete bisogno di un apporto maggiore di ossigeno... e vi ritroverete con il fiatone. Incrementate ritmo e velocità praticando la cosiddetta camminata nordica, che prevede l'utilizzo di appositi bastoni. Un'altra idea è iscrivervi a un'associazione di camminatori ed escursionisti. Insomma, uscite di casa e mettetevi in marcia! Vi serve solo un bel paio di scarpe comode (e le chiavi di casa...).

Cercate di scendere dall'autobus una fermata prima della vostra destinazione o di posteggiare più lontano. Percorrete il rimanente tratto di strada a passo veloce: in questo modo trasformerete alcune azioni quotidiane in attività fisiche medio-intense.

Una maggiore resistenza comporta diversi benefici a lungo termine, fra cui la capacità di svolgere esercizi fisici più stancanti e più a lungo prima che vi venga il fiatone. Le persone fuori forma, invece, si ritrovano con il fiato mozzo al minimo sforzo fisico.





Tratto da: " 60...e adesso! La guida per viverli bene