Pet e anziani

26 agosto 2024

Aggiornamenti e focus

Tags:

Quando gli anni passano c'è il rischio di diventare pigri, muoversi poco e talvolta soffrire di depressione e senso di solitudine. La sedentarietà poi aumenta ancora quando si passano gli 85 anni. C'è chi può aiutare. Un cane, in particolare, può essere una soluzione per prevenire l'insorgenza o gli effetti di patologie molto diffuse come diabete e ipertensione. Secondo le statistiche, il 20 % degli ultra 65enni è diabetico e il 54% iperteso. I corretti stili di vita possono fare molto nella lotta a questi problemi, e il movimento è una delle armi principali. Portare a spasso il cane più volte al giorno è un sistema pratico per "obbligarsi" a fare movimento. I medici ricordano che l'esercizio fisico contribuisce a diminuire il peso e la glicemia, riduce la pressione e fa aumentare il cosiddetto "colesterolo buono". Sono sufficienti 30 minuti al giorno per migliorare le proprie condizioni di salute. Il pet aiuta anche a contrastare la depressione e il senso di isolamento.

Nella terza età è facile avere qualche acciacco e questo può portare a trascorrere più tempo in casa, e la sedentarietà fa sì che muscoli, articolazioni e apparato circolatorio invecchino più rapidamente. Meglio dover portare a spasso un cane tutti i giorni, oltre al movimento queste passeggiate aiutano la socialità.

Migliori condizioni di salute per gli over 65enni portano anche a un considerevole risparmio per le terapie che il Sistema Sanitario Nazionale deve sostenere.

Occorre, però, fare le scelte giuste a seconda degli spazi che abbiamo a disposizione in casa, delle abitudini e dell'età. Ci sono razze di cani più predisposte di altri a fare compagnia agli anziani, essendo più pazienti e dotati di spirito di adattamento. I cani più indicati sono quelli di taglia piccola o media, che hanno bisogno di poca attività fisica. Meglio scegliere un esemplare adulto, perché i cuccioli sono molto vivaci e impegnativi per i loro padroni. Tra i cani piccoli più adatti ci sono il Maltese, il Carlino e il Pechinese, cani di carattere affettuoso e di compagnia. Anche il Barboncino è un cane adatto a uno stile di vita tranquillo. Tra le taglie medie le razze consigliate dagli esperti sono Beagle, allegro e socievole e affettuoso. Il Coker Spaniel è infine un cane docile e dal carattere amichevole. Non c'è dunque che da scegliere!









Alessandra Margreth





In evidenza:

Salute oggi:

...e inoltre su Dica33: