La Campagna VHIVIAN è ora nei centri clinici HIV

La terapia antiretrovirale moderna ha permesso di ottenere notevoli benefici, in termini di prevenzione di nuove infezioni, aspettativa di vita e gestione a lungo termine dell'infezione. Tuttavia, in Italia ad oggi, poco meno della metà dei pazienti sono in trattamento con inibitori dell'integrasi di seconda generazione in formulazione once daily o Long Acting, come invece raccomandato dalle principali linee guida e solo la metà dei pazienti si dichiara soddisfatto dell'attuale regime terapeutico nonostante abbia la viremia sotto controllo1.

Le persone con HIV cercano informazioni

C'è una forte richiesta delle persone con HIV di un dialogo informativo da parte del proprio medico sulle nuove soluzioni terapeutiche disponibili, che spesso non viene soddisfatta per mancanza di 'tempo di qualità' dedicato a rivalutare proattivamente terapie ormai superate.

VHIVIAN: la campagna di comunicazione

Per rispondere ai bisogni non ancora soddisfatti delle persone che vivono con HIV e per dedicare più tempo al dialogo medico-paziente, pochi mesi fa è stata lanciata dall'azienda farmaceutica ViiV Healthcare la campagna di comunicazione VHIVIAN.

VHIVIAN identifica nella qualità del colloquio medico-paziente la sede appropriata per una riflessione ragionata sulla salute e sulle esigenze della persona con HIV, rispetto ai bisogni relativi alla fase di vita della persona stessa e a come la terapia che sta seguendo può evolvere di conseguenza.

La campagna di comunicazione di ViiV Healthcare sta riscontrando un discreto successo iniziale sui canali social e ha ora l'ambizione di essere più visibile anche negli ambulatori ospedalieri. Il personale ViiV presente sul territorio, non coinvolto nella promozione del farmaco, avrà il piacere di presentarvi un poster e lascerà alcuni volantini informativi dedicati al medico, che illustra i contenuti dell'iniziativa.

ViiV Healthcare

ViiV Healthcare è un'azienda farmaceutica mondiale totalmente dedicata allo sviluppo di trattamenti innovativi per l'HIV e vive l'ambizione di costruire partnership con le istituzioni e la clinica ospedaliera, per raggiungere l'ambizioso obiettivo di ridurre a zero l'incidenza in Italia entro il 2030. Per far questo, l'innovazione di ultima generazione sia per la terapia sia per la prevenzione dovrebbe essere proposta in modo più estensivo e proattivo.

