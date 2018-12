19 dicembre 2018

News

Fumo, caffè e farmaci alterano il colore dei denti

Fumo, caffè, farmaci e colore dei denti

Igiene professionale e sbiancamento

Il colore dei denti è geneticamente determinato e, in passato, poteva essere fortemente influenzato dall'assunzione di alcuni tipi di antibiotici , le tetracicline, che davano una tipica colorazione grigio brunastra impossibile da far cambiare. Oggi questo effetto collaterale molto grave per l'estetica può essere evitato non impiegando quel tipo di antibiotico durante i primi anni dell'infanzia, ovvero quando i denti permanenti si stanno formando. Esistono anche altre forme patologiche di cambiamento di colore, legate a malattie piuttosto rare a o situazioni genetiche che determinano una trasformazione dello smalto durante la formazione.Il colore dei denti, può subire delle variazioni durante la vita per l'assunzione di particolari cibi o per l'usura dei denti stessi. I cibi, soprattutto le bevande come il tè o il caffè, soprattutto se assunte in forti quantità danno origine a pigmentazioni che, con l'usura dello smalto dovuta all'età, sono sempre più difficili da eliminare. Lo stesso può dirsi per altri cibi, sughi o intingoli, particolarmente ricchi di sostanze acide al loro interno. Il fumo è, naturalmente, causa o concausa di questo fenomeno.

Tutte queste alterazioni cromatiche sono tuttavia reversibili e una buona igiene professionale, magari accompagnata da una procedura di sbiancamento (argomento su cui torneremo), riporta i denti al loro colore naturale, non certamente a un colore radicalmente diverso da quello che si aveva da ragazzi. Questo processo può essere ripetuto, a seconda dei casi, una volta ogni anno e mezzo, due anni, ma non può essere usato all'infinito pena l'usura consistente dello smalto dentale.

A cura di:

Professor Massimo Gagliani

Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche presso l'Università degli Studi di Milano