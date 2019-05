08 maggio 2019

Ama le tue gambe: cinque consigli per prevenire la malattia venosa cronica

Gambe sane fin da giovani

è la Campagna che invita a prendersi cura della salute delle proprie gambe: per tutto il mese di maggio si potrà prenotare una visita gratuita con un medico specialista della Società Italiana Diagnostica Vascolare (SIDV). Inoltre in tutte le principali farmacie italiane saranno, inoltre, disponibili opuscoli informativi per i pazienti con indicazioni pratiche su prevenzione, diagnosi e trattamento della Malattia Venosa Cronica (MVC).La campagna "Ama le tue gambe", con il contributo non condizionato di Servier, ha la validazione e il supporto scientifico della SIDV, la Società Italiana Diagnostica Vascolare e della FIV, Fondazione Italiana Vascolare onlus.

Dolore, gonfiore e crampi notturni, infatti, possono essere i primi sintomi legati alla Malattia Venosa Cronica (MVC), patologia che coinvolge il sistema circolatorio e che peggiora se non trattata fin dalle prime avvisaglie. Questa malattia si verifica quando le vene delle gambe non funzionano più in modo corretto e hanno difficoltà a far defluire il sangue dalla periferia del corpo al cuore perdendo elasticità.

I consigli per prevenire e curare la Malattia Venosa Cronica sono stati definiti da un board di esperti appartenenti alla SIDV, alla SIMG e a Federfarma, e riassunti in un vademecum che contiene tutte le indicazioni pratiche sulla prevenzione, diagnosi e trattamento farmacologico della Malattia Venosa Cronica.

«Questa patologia colpisce 19 milioni di italiani. Solo una persona su tre, però, sa di essere malata e segue una corretta terapia farmacologica» spiega Pier Luigi Antignani, Presidente FIV e Presidente Onorario SIDV «A livello visivo i primi segni che si notano sulle gambe sono piccoli capillari in vista, di colore rosso o verdastro di circa 3 millimetri: non si tratta solo di

inestetismi, ma dei primi campanelli d'allarme delle branche varicose».

l consiglio degli esperti, dunque, è farsi controllare soprattutto prima dell'estate, periodo dell'anno in cui i sintomi si possono accentuare, in particolare in caso di familiarità, se durante il giorno si tende a stare molto in piedi fermi o seduti, se si è in sovrappeso e se ci si espone a fonti di calore.

I cinque consigli degli esperti

«La Malattia Venosa Cronica (MVC)» approfondisce Leonardo Aluigi, Presidente SIDV (Società Italiana di Diagnostica Vascolare) «viene distinta dall'Insufficienza Venosa Cronica, che è invece una fase più avanzata della Malattia Venosa Cronica e che si riferisce alle alterazioni del sistema venoso, che si manifestano con edemi, alterazioni della pelle e addirittura con le ulcere, nei casi più avanzati».

Per prevenire il peggioramento della Malattia Venosa Cronica gli esperti consigliano di:

praticare attività fisica, due o tre volte la settimana. sport più adatti nuoto o bicicletta;

indossare calze elastiche, a compressione graduata se si sta a lungo seduti o in piedi;

evitare l'esposizione al calore eccessivo, no a lungo sotto al sole, attenzione a ceretta e sauna;

limitare l'utilizzo di tacchi alti solo alle occasioni speciali, il tacco ottimale per tutti i giorni è di 3-4 centimetri;

ricorrere all'uso di farmaci con evidenze cliniche riconosciute dalle linee guida, come quelli a base di flavonoidi, che hanno dimostrato di rinforzare le pareti e le valvole delle vene.

Anche il farmacista può essere di aiuto: «può consigliare il presidio più adatto in base alle sue esigenze oppure indirizzarla verso il Medico di Medicina Generale» spiega Daniele Dani, farmacista e consigliere Federfarma successivamente, «una volta che il paziente si è rivolto al proprio medico o allo specialista, il farmacista può fornire validi consigli e supportarlo nel suo percorso di aderenza alla terapia, per fare in modo che non la interrompa improvvisamente».

Tutte le informazioni sulla campagna, sulla patologia e sulle regole della prevenzione saranno disponibili sul sito e nelle principali farmacie italiane.

Per tutto il mese di maggio, chiamando il numero verde 800 042 650, sarà possibile fissare una visita gratuita con i medici della SIDV.