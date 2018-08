04 agosto 2018

News

L’anguria anti caldo, aiuta a dimagrire, combatte la cellulite e fa bene al cuore

Il frutto più diuretico

Un vegetale antiaging

Migliora le prestazioni sessuali

Dolce, ma amica della linea

Appartiene alla famiglia delle zucche ed è il frutto più caratteristico dell'estate. Di origine antichissime, è il vegetale anti caldo per eccellenza: praticamente è una bibita, ricco com'è di acqua (fino al 95 per cento) e assicura un buon apporto di potassio, minerale che contiene in abbondanza e che l'organismo umano disperde soprattutto con l'eccessiva sudorazione . L'anguria è altamente diuretica, al punto che un consumo regolare può contrastare i gonfiori alle estremità, combattere la ritenzione idrica e contribuire ad abbassare la pressione , senza che però il bilancio dei minerali all'interno dell'organismo vada in passivo, proprio grazie al contenuto di potassio.Tra i suoi maggiori componenti troviamo le vitamine A e C e una buona dose di ferro, minerale che aiuta in caso di anemia. Inoltre, il bellissimo colore rosso indica l'elevata presenza di carotenoidi, sostanze antiossidanti che potenziano l'azione delle vitamina C presente nell'anguria e insieme contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario. Tra gli antiossidanti dell'anguria, o cocomero che dir si voglia, spicca il licopene - tipico di moltissimi ortaggi estivi - ovvero il più potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi. Diversi studi attribuiscono al licopene la capacità di proteggere dall'azione dannosa dei radicali liberi soprattutto il cuore.All'anguria, e in generale ai vegetali di colore rosso e arancio, alcuni studi attribuiscono anche la capacità di migliorare le prestazioni sessuali, grazie alla presenza di citrullina, un amminoacido che favorisce la vasodilatazione, producendo effetti simili a quelli del sildenafil.

Non lasciamoci ingannare dal gusto dolce dell'anguria matura: i suoi zuccheri - per lo più fruttosio - non sono in quantità elevata. Il sapore dolce infatti è dovuto piuttosto a particolari sostanze aromatiche. Tutto questo rende l'anguria il dessert o lo spezza fame ideale per chi è a dieta perché appaga e rinfresca con poche calorie (30 per 100 grammi di polpa) e tanto gusto. Quando lo si mangia, bisogna fare attenzione ai semi, perché contengono glucosidi che hanno un elevato potere purgante e non andrebbero ingeriti. Il cocomero è buono se, battendolo con le nocche, emette un rumore sordo. Per capire se è maturo al punto giusto, basterà invece grattare la buccia con l'unghia: se viene via bene, è pronto per essere consumato.

Gloria Brolatti