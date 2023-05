Le 10 regole d’oro per mantenere le gambe leggere

L'obesità è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di malattie vascolari, compresi tutti i tipi di malattie venose degli arti inferiori. Lo stile di vita sedentario può portare a frequenti dolori alle gambe con sensazione di pesantezza, dolore e gonfiore . Se infatti le gambe sono inattive, il sistema di pompaggio muscolare delle gambe non funziona e non favorisce il ritorno venoso. Infine, il fumo è un fattore di rischio per l'arteriopatia periferica e lo sviluppo dell'insufficienza venosa degli arti inferiori.

Gli effetti del ridotto movimento quotidiano e della scarsa attività fisica che contraddistinguono le nostre giornate possono tuttavia essere arginati con alcuni semplici accorgimenti: abitudini da introdurre nella nostra giornata e da mantenere costanti nel tempo. Si possono individuare almeno 10 regole d'oro per mantenere le gambe leggere.

1. Muoversi - Evitare di stare seduti o in piedi per lunghi periodi. Per interrompere la sedentarietà, è sufficiente camminare in ufficio o in casa o salire le scale. Per trasformare questo comportamento virtuoso in abitudine può essere utile programmare con una sveglia l'attività ogni 50 minuti. In generale, si raccomanda di camminare regolarmente (almeno 30 minuti al giorno), non intensamente. È la costanza a fare la differenza. Il movimento è subito benefico per la circolazione e favorisce il ritorno del sangue al cuore.

2.Alzare le gambe - Se si lavora in ufficio, posizionare un poggiagambe sotto la scrivania. Se si è invece in smart working, per favorire la naturale circolazione del corpo, è consigliato sollevare le gambe: da seduti sul divano o sdraiati sul letto. Per mantenere questa posizione anche durante il sonno, infilare un cuscino sotto il materasso e le gambe resteranno sollevate tutta la notte.

3.Rinfrescarsi - Una doccia o un bagno fresco, soprattutto nei mesi estivi, dopo una giornata faticosa, contribuiscono a rivitalizzare le gambe. Sono utili anche impacchi con asciugamani imbevuti di acqua fredda. Attenzione: in questo caso il sole è "nemico" della salute delle gambe. Il calore eccessivo, attraverso lunghe sedute sotto il sole, in sauna o in bagni caldi, provoca la dilatazione delle vene e il conseguente gonfiore. Meglio preferire docce con acqua tiepida e terminare con acqua fredda.

4.Evitare i tacchi alti - I tacchi alti, soprattutto se indossati tutto il giorno, mettono a dura prova la parte inferiore delle gambe e affaticano le caviglie.

5.Massaggiare i piedi - È raro dare il giusto valore ai nostri piedi che sorreggono tutto peso del nostro corpo per l'intera giornata. Per aiutare il benessere delle gambe è utile massaggiarli. Prenderli tra le mani e massaggiare con una pressione moderata le articolazioni con una crema idratante, un gel defaticante o un olio essenziale. Il massaggio può essere esteso anche alle gambe. In questo caso, iniziare dai piedi e procedere poi verso le caviglie e i polpacci.

6.Fare esercizi mirati - Per migliorare il ritorno venoso, usare una pallina da tennis. Passarla delicatamente sotto la pianta dei piedi per alcuni minuti e ripetere il passaggio più volte durante la giornata.





7.Controllare il peso - Evitare aumenti di peso consistenti. Controllare e mantenere il peso con una dieta sana ed equilibrata contribuisce infatti a ridurre la comparsa di gonfiore.

8.Smettere di fumare - Il fumo aumenta il rischio di formazione di vene varicose e complicanze come ulcere alle gambe.

9.Moderare l'uso di pantaloni attillati - Indossare abiti troppo attillati non è salutare per il nostro benessere. Rallentano la circolazione e, in questo caso, favoriscono la comparsa di gambe pesanti.

10.Scarpe di qualità - Al di là dei trend della moda, preferire scarpe di qualità, soprattutto nei mesi estivi, che tengano bene raccolto il piede.

Carla De Meo