10 ottobre 2019

Eventi

10 ottobre, Giornata della salute mentale: #IoCiMettoLaTesta. E tu?

Promozione della salute mentale e la prevenzione del suicidio. Sono questi i temi della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2019 (#WMHD).

«Con una persona che muore per suicidio ogni 40 secondi in tutto il mondo, attualmente viviamo in uno stato permanente di crisi della salute mentale. Sebbene il suicidio sia prevenibile, i numeri oggi restano sconcertanti» afferma Alberto Trimboli, presidente della World Federation for Mental Health (Federazione Mondiale per la Salute Mentale).

Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema anche una iniziativa di Lundebeck Italia, azienda farmaceutica leader di settore e impegnata nella promozione della salute mentale e nelle strategie di prevenzione del suicidio: il suicidio si può prevenire identificando i fattori di rischio, facendo leva sugli elementi protettivi e migliorando la presa in carico del paziente.

Per l'occasione verrà organizzato un evento aperto alla cittadinanza: una serata dedicata a sensibilizzare la popolazione sui temi della salute mentale e a ricordare l'importanza della prevenzione del suicidio.

La sede milanese dell'azienda aprirà le porte ai cittadini. Attraverso un percorso itinerante (per iscrizioni qui), si potranno approfondire i temi dei disturbi mentali e si potrà diventare #ambassador del #WMHD "colorandosi di verde" e "illuminando" insieme la notte di Porta Nuova". Alle ore 21 l'edificio verrà illuminato di verde per dare così simbolicamente luce a tutte le persone che ogni giorno soffrono di disturbi del sistema nervoso. Durante l'evento alcuni attori interpreteranno le narrazioni di pazienti mentre video e infografiche aiuteranno a comprendere l'importanza e diffusione dei disturbi legati alla salute mentale.

Il 10 ottobre è anche l'ultimo giorno per poter aderire al concorso di arti grafiche "People in mind", voluto e organizzato da Lundbeck Italia per combattere lo stigma legato ai disturbi del sistema nervoso e che ha coinvolto più di 300 artisti che hanno rappresentato con un disegno, un fumetto o con la pittura cosa vuol dire "avere in mente" le persone con disturbi mentali, che nel mondo, oggi, sono più di 700 milioni.

«Ancora una volta siamo orgogliosi di aderire alla Giornata Mondiale della Salute Mentale e siamo fieri di condividere questo momento con la città di Milano e con tutti coloro che vorranno unirsi a noi, indossando qualcosa di verde» dichiara Tiziana Mele, AD di Lundbeck Italia. «Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sono molto chiari sul fatto che ogni membro della società ricopre un ruolo fondamentale per il miglioramento della salute mentale».