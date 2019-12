12 dicembre 2019

Borsite: sintomi, diagnosi e terapia

La borsite è una infiammazione. Si manifesta quando, proprio quelle che vengono chiamate "borse" (sono centinaia), piccole sacche che proteggono le articolazioni da attriti e pressioni esterne e che contengono il liquido sinoviale, si infiammano. La conseguenza è un dolore molto intenso che peggiora nel movimento o nella digito pressione della zona. La casistica medica concentra queste manifestazioni soprattutto in quattro aree del nostro corpo:

Ma possono essere coinvolti anche piede e caviglia. All'interno della borsite, si individuano due tipologie: le borsiti infiammatorie ed emorragiche. Mentre quest'ultime sono causate da un trauma come una caduta o un incidente (rottura dei vasi sanguigni e successivo flusso di sangue nella borsa), le borsiti infiammatorie (le più comuni) si sviluppano nella ripetizione di un movimento o di uno sfregamento. Anche l'invecchiamento, l'obesità e alcune attività come quelle artigianali e musicali possono predisporre a questa infiammazione. Insieme a infezioni batteriche o virali e a patologie come l'artrite reumatoide e la gotta.

Borsite: sintomi e diagnosi

Il primo segnale di una borsite in corso è il gonfiore della zona del corpo interessata, il suo arrossamento ed eventuali eruzioni cutanee. In questo stato fisico, anche solo muovere l'arto provoca un dolore intenso che può arrivare a impedire l'articolazione: Anche la palpazione può essere dolorosa. La sintomatologia può arrivare a comprendere anche la febbre. In questo caso consultare subito il medico perché potrebbe essere in atto un'infezione.

Dopo un primo soccorso a casa, la diagnosi viene fatta dal medico specialista. Gli esami che restituiscono un quadro preciso della situazione sono la radiografia, l'ecografia, la risonanza magnetica e gli esami del sangue che indagano, dove necessario, la natura del liquido sieroso presente nella borsa.



Borsite: la terapia

La prima cura della borsite è casalinga. Quando ci accorgiamo della presenza di gonfiore e arrossamento, unito a dolore di movimento, vicino a una articolazione, possiamo utilizzare una borsa del ghiaccio per raffreddare la zona, applicare un bendaggio compressivo lieve, mantenere a riposo l'arto interessato dall'infiammazione, associando - se necessario - farmaci antiinfiammatori e analgesici. Nei casi più lievi, il disturbo regredisce progressivamente in una, due settimane. Il primo a scomparire è il dolore (4-5 giorni) mentre il gonfiore potrebbe avere bisogno di più tempo per assorbirsi.

Laddove il problema persistesse - dopo almeno due settimane - si rende necessaria la visita specialistica, esami di approfondimento e una terapia mirata che va dalla prescrizione di antibiotici a terapie con ultrasuoni e laserterapia fino all'asportazione del liquido infiammatorio dalla borsa. Nelle situazioni più critiche, si può arrivare all'intervento chirurgico di borsectomia per asportare la borsa.

Carla De Meo





