22 gennaio 2020

News

Trigliceridi alti: come abbassarli

Definiamo innanzitutto la parola trigliceridi sono lipidi (molecole di grasso) presenti nel nostro sangue. Solo una piccola parte viene prodotta dal fegato. La provenienza principale è rappresentata dalla nostra dieta: gli alimenti che assumiamo quotidianamente. I trigliceridi rappresentano la nostra 'riserva energetica': servono a garantire e trasmettere energia al nostro corpo durante tutto il corso della giornata e vengono progressivamente rilasciati dalle cellule adipose dove si depositano.

Quando se ne assumono più del necessario (quando cioè la dieta registra un livello eccessivo di calorie, è ricca di carboidrati e di grassi saturi), si va incontro ad un tasso alto di trigliceridi nel sangue e alla conseguente patologia collegata a questo trend di innalzamento: la ipertrigliceridemia (è asintomatica e si certifica solo attraverso un prelievo del sangue).

Questi sono i valori di riferimento

trigliceridi normali: fino a 150 mg/dl

trigliceridi 'al limite': 150-199 mg/dl

trigliceridi alti: 200-400 mg/dl.



L'innalzamento dei trigliceridi può essere causato da una alimentazione sbilanciata e dall'assunzione di farmaci. In particolare, betabloccanti, estrogeni e alcuni contraccettivi.

Trigliceridi alti: i rischi

Trigliceridi alti: come abbassarli

I trigliceridi sono alti quando superano dunque la soglia dei 200 mg/dl. È un trend che non va assolutamente trascurato perché mette a rischio la funzionalità e la salute di organi come fegato, pancreas, cuore. E contribuisce al manifestarsi di ictus diabete , aterosclerosi, coronaropatie, angina pectoris . Rischi cardiovascolari che aumentano quando si è anche in presenza di colesterolo LDL alto e diabete. Inoltre, secondo recenti studi scientifici, questi rischi sono più diffusi nelle donne.

La prima terapia da mettere in atto è la dieta equilibrata, unita a una attività fisica costante come jogging, nuoto, ciclismo (30 minuti almeno, 3 volte a settimana). In caso di sovrappeso, è importante ridurre i chili di troppo. I trigliceridi salgono infatti quando immettiamo troppi zuccheri semplici nel nostro corpo (anche dosi eccessive di alcol) e troppi grassi monoinsaturi (insaccati, carne...).

Allora cosa evitare a tavola? Ecco i principali alimenti da 'bandire':

Dolci

Prodotti da forno

Bevande dolcificate

Frutta molto zuccherina (banane, pesche, fichi, uva, cachi, mandarini)

Frutta disidratata

Marmellata

Pizza

Patate

Polenta

Alcolici

Sigarette.

È consigliabile fare più pasti durante la giornata, inserendo spuntini a metà mattinata e metà pomeriggio. Va ridotto l'apporto calorico ed è bene astenersi dalle abbuffate.

Mangiare con moderazione carboidrati come pasta, pane, riso, orzo, farro. Preferire comunque il carboidrato integrale. Ridurre il consumo di cibi fritti e di latticini (preferire ricotta e fiocchi di latte).

Vanno invece privilegiati in tavola i seguenti alimenti:

Pesce (2-3 volte a settimana). Soprattutto tonno, sgombro, sarde, salmone, merluzzo

Carni bianche e magre

Frutta secca

Kiwi, mele, pere, albicocche, avocado

Legumi (fagioli, piselli, lenticchie, fave, ceci)

Cereali integrali

Verdure (crude e cotte)

Olio di oliva extravergine.

Nonostante la dieta equilibrata, che non va mai abbandonata, possono talvolta comunque rendersi necessarie cure farmacologiche insieme a rimedi naturali.

Carla De Meo

Riferimenti bibliografici

American Heart Association, American Stroke Association. Triglycerides: Frequently Asked Questions