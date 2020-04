21 aprile 2020

Ernia del disco, come riconoscerla

L'ernia del disco indica la fuoriuscita di materiale gelatinoso (nucleo polposo, composto per la quasi totalità da acqua) normalmente distribuito tra le vertebre. Si manifesta quando si spacca la parte esterna del disco invertebrale, quella più dura, provocando la fuoriuscita del materiale che va a infiltrarsi tra i dischi e sviluppa una condizione di forte dolore. Il risultato, infatti, è una infiammazione dei nervi che si trovano intorno alla colonna vertebrale che di fatto subiscono una compressione. Questo avviene proprio perché i dischi svolgono una funzione di cuscinetto: ammortizzano gli attriti tra le vertebre. Ma quando il nucleo polposo si disperde, viene meno la loro funzione. Il dolore si manifesta allora molto acuto, prolungato nel tempo. Persino in assenza di movimenti. Tra le principali cause di insorgenza dell'ernia del disco:

età avanzata

usura della colonna vertebrale

riduzione di elasticità e flessibilità

postura scorretta

eccessiva attività fisica

traumi della colonna vertebrale

movimenti bruschi e inusuali

indebolimento dei muscoli della schiena

sollevamento di pesi eccessivi

sollevamento di pesi con movimenti scorretti

malattie professionali

fragilità dei legamenti

torsioni violente o scorrette.



La diagnosi viene effettuata con esami approfonditi alla colonna vertebrale: radiografia risonanza magnetica, Tac. Il primo step è però la visita dall'ortopedico che consente, attraverso movimenti, condizione dei riflessi, forza muscolare e livello di flessibilità, di conoscere lo stato di salute della colonna vertebrale.

I sintomi dell’ernia del disco