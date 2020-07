22 luglio 2020

Isolamento sociale: è un fattore di rischio? I risultati di una ricerca tedesca

Uno studio lungo 13 anni

Le persone che sono socialmente isolate hanno quasi il 50% di probabilità in più di morire per qualsiasi causa. È il dato più eclatante di uno studio che è stato presentato al congresso virtuale(Ean). La stessa ricerca ha inoltre dimostrato che la mancanza di un sostegno finanziario aumenta in modo indipendente il rischio di eventi cardiovascolari. Condotta nell'ambito dello studio "Heinz Nixdorf Recall" (Hnr) e guidata da Janine Gronewold e Dirk M. Hermann dell'Ospedale universitario di Essen (Germania), la ricerca ha analizzato i dati di 4.316 individui (età media: 59,1 anni) che sono stati reclutati nel grande studio basato sulla comunità tra il 2000 e il 2003.

I partecipanti sono entrati nello studio senza malattie cardiovascolari e sono stati seguiti per una media di 13 anni. All'inizio della ricerca sono state raccolte informazioni su diversi tipi di sostegno sociale, con l'integrazione sociale valutata in base allo stato civile e alla convivenza, al contatto con amici e familiari intimi e all'appartenenza a organizzazioni politiche, religiose, comunitarie, sportive o professionali. «Sappiamo da tempo che sentirsi soli o non avere contatti con amici intimi e familiari può avere un impatto sulla salute fisica» ha commentato Gronewold. «Ciò che questo studio ci dice è che avere forti relazioni sociali è di grande importanza per la salute del cuore in modo del tutto simile al ruolo giocato dai classici fattori protettivi come avere una pressione arteriosa sotto controllo, livelli di colesterolo e un peso normale».

Questa osservazione, sottolinea Karl-Heinz Jöckel, uno dei ricercatori principali dell'Hnr, è di particolare interesse nell'ancora viva discussione sulla pandemia da Covid-19, dove i contatti sono tuttora o sono stati ristretti nella maggior parte delle società. Durante i 13,4 anni di follow-up, si sono verificati 339 eventi cardiovascolari come infarti o ictus e ci sono stati 530 morti tra i partecipanti allo studio. Dopo aver eliminato l'influsso di altri fattori che potrebbero aver contribuito a questi eventi e decessi (per esempio, fattori di rischio cardiovascolare standard), si è scoperto che una mancanza di integrazione sociale aumenta il rischio futuro di eventi cardiovascolari del 44% e il rischio di morte per tutte le cause del 47%.

Una mancanza di sostegno finanziario è stata associata a un rischio aumentato del 30% di eventi cardiovascolari. «Non capiamo ancora perché le persone socialmente isolate abbiano risultati così scarsi in termini di salute, ma questa è ovviamente una scoperta preoccupante, in particolare in questi tempi di prolungato distanziamento sociale» ha detto Gronewold. «Quello che sappiamo è che dobbiamo prendere seriamente in considerazione questo rischio, capire come le relazioni sociali influenzano la nostra salute e trovare modi efficaci per affrontare i problemi associati all'isolamento sociale per migliorare la salute globale e la longevità delle persone».



