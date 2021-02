16 febbraio 2021

Sindrome di Asperger: a che punto siamo?

A pochi giorni dalla giornata mondiale della Sindrome di Asperger il Centro CuoreMenteLab di Roma organizza il 21 febbraio online un convegno gratuito dal titolo " A che punto siamo? - Nuove prospettive sulla Sindrome di Asperger e lo Spettro Autistico, tra fragilità e neurodiversità ".L'ampia variabilità delle caratteristiche biopsicosociali delle persone nello spettro autistico pone la difficile sfida di un modello di supporto in grado di intercettare l'unicità delle combinazioni individuali e la loro variabiltà nel tempo.Un individuo Asperger possiede buone qualità linguistiche e cognitive, spesso intelligenza sopra la media e il desiderio di interagire con gli altri, ma ha una difficoltà, se non incapacità, nel farlo. Spesso i bambini Asperger sono oggetto di bullismo da parte dei coetanei.Il Convegno vuole focalizzare le difficoltà della diagnosi e per questo si partirà dalle domande più frequenti che vengono poste prima e durante il percorso diagnostico per arrivare al supporto post-diagnostico per le ragazze e gli adulti nello Spettro, al fine di guidarli alla scoperta della loro unicità.Si esploreranno inoltre le caratteristiche biologiche e dalla loro correlazione con il neurosviluppo, i "colori dello stress" guideranno la concatenazione di eventi per comprendere e affrontare i più frequenti disturbi organici nello spettro autistico. Infine, saranno presentate le ultime evidenze scientifiche nel campo e come queste si intrecciano per fornire supporto alla persona e alla sua famiglia.I titoli del Convegno: Formazione degli adulti nel dopo diagnosi: esplorare sé stessi (Francesca Mela, Chiara Mangione); Stress nello spettro autistico secondo una prospettiva biopsicosociale (Cristina Panisi); Uniche come me. Protocollo di intervento per ragazze nello Spettro (Sara Travaglione, Letizia Cavalli); Cosa ci dice la scienza dello spettro autistico Novità e direzioni (David Vagni).Il Centro CuoreMenteLab nasce a Roma nel 2016. Accoglie l'enorme necessità di servizi specifici e su misura per le persone neurodiverse, con l'obiettivo di incrementare le conoscenze e la consapevolezza rispetto a queste condizioni. CuoreMenteLab è in gemellaggio con il Centro Minds&Hearts di Brisbane, in Australia, diretto dal Prof. Tony Attwood e dalla Dr.ssa Michelle Garnett, psicologi clinici, massimi esperti della Sindrome di Asperger. CuoreMenteLab si arricchisce del bagaglio di esperienza di Spazio Asperger ONLUS , un'associazione per le persone nello spettro autistico ad alto funzionamento e con condizioni neurologiche atipiche, per le loro famiglie e per i professionisti, che da anni si occupa di formazione e sensibilizzazione sulla Neurodiversità.