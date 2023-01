09 gennaio 2023

OMS: il Mondo ha mal di denti, serve molta più prevenzione

Questi i dati del Report dell'OMS sullo stato della Salute Orale Mondiale: verso una copertura universale per la salute orale entro il 2030.

Le conseguenze delle malattie orali non trattate - inclusi sintomi fisici, limitazioni funzionali e impatti dannosi sul benessere emotivo, mentale e sociale - sono gravi e debilitanti.





Le malattie orali sono in gran parte prevenibili o richiedono solo semplici interventi se diagnosticate e affrontate nelle fasi iniziali. Molti Paesi hanno stabilito politiche efficaci e programmi di successo per ridurre la prevalenza e la gravità delle malattie orali. Sarebbe auspicabile anche l'Italia inizi a seguire questa strada.

A cura di: dott. Leandro Baldi ricercatore del MACH (Centre for Multidisciplinary Research in Health Science; dott.ssa Patrizia Di Caccamo Vice Presidente COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale).

Fonte

