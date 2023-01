60…e adesso: 5 esercizi per stare bene

28 gennaio 2023

Il manuale "60...e adesso! La guida per viverli bene" contiene i consigli della dottoressa Claire Parker e Sir Muir Gray per pensare alla salute in modo diverso. La regola d'oro è una: essere il più possibile attivi a livello fisico e mentale, facendo piccoli progressi graduali.

Mettetevi in posizione eretta, con la schiena dritta e i piedi ben poggiati a terra. Durante l'esercizio, respirate normalmente. Diventerà un'abitudine semplice, da praticare ogni volta che volete.

Ecco come eseguirli:

Alzate prima un braccio e poi l'altro più in alto che potete, stirando bene anche le dita e i muscoli laterali del tronco. Restate in posizione per alcuni secondi. Fate cinque ripetizioni per lato. Muovetevi piano e con delicatezza, senza dare strattoni.

Con la testa dritta, girate il collo lentamente a sinistra, al centro, a destra e di nuovo al centro, come a tracciare dei semicerchi. Cercate di portare la testa quando più indietro possibile. Restate in posizione per alcuni secondi. Fate cinque ripetizioni per lato.

Inarcate le spalle all'indietro più che potete, con le braccia morbide lungo i fianchi: così facendo metterete in moto i muscoli fra le scapole. Restate in posizione per cinque secondi, poi rilasciate. Fate dieci ripetizioni.

Con le mani sui fianchi, ruotate il bacino così da portare il torace quanto più possibile a sinistra. Alla fine di ogni torsione esercitate una piccola spinta supplementare. Ripetete il movimento a destra. Fate cinque ripetizioni per lato.