Sport acquatici: benefici e rischi

E il movimento non solo favorisce lo sviluppo e il rafforzamento muscolare, ma attiva anche la circolazione e la respirazione. Gli sport in acqua riducono il rischio di diabete e le malattie cardiache croniche. Infatti, il semplice galleggiare e alcuni esercizi leggeri contribuiscono a ridurre i livelli di stress e a mantenere uno stato di rilassamento. La fluidità dell'acqua, poi, è delicata e lenitiva per le articolazioni doloranti. È noto che l'idroterapia è uno dei trattamenti preferiti dalle persone che soffrono di artrite reumatoide . In questa prospettiva, sport acquatici come canoa, bici d'acqua, canottaggio sono una delle forme di esercizio preferite da chi ha bisogno di aumentare la densità ossea . Infine, immergersi in acqua può avere effetti positivi pure sulla salute mentale: il rilascio di endorfine durante l'attività fisica riduce i livelli di stress, ansia e depressione , migliora l'umore e favorisce il rilassamento. È stato dimostrato, per esempio, che il nuoto migliora l'umore sia negli uomini che nelle donne. Né va sottovalutato che imparare a nuotare, usare le tecniche di sicurezza in acqua può contribuire ad aumentare la fiducia in noi stessi.

È tuttavia sempre necessario mettere in atto accorgimenti di sicurezza quando ci immergiamo in acqua. Il pericolo principale è quello dell'annegamento. Gli incidenti possono verificarsi per correnti forti, risacche, cambiamenti imprevisti delle condizioni atmosferiche o scarse capacità sportive. Molto comuni anche gli infortuni estivi.

Gli sport acquatici possono richiedere movimenti rapidi, contatti con superfici dure o collisioni con altre persone o oggetti. Il risultato sono lesioni come distorsioni, fratture, tagli e contusioni. Fate attenzione anche allo sfinimento da calore e alla disidratazione. Trascorrere periodi prolungati in condizioni di caldo torrido, senza un'adeguata idratazione, può provocare affaticamento, vertigini, crampi muscolari e, nei casi più gravi, un colpo di calore. È essenziale bere molta acqua, fare pause in zone ombreggiate e ricordarsi di proteggersi sempre con una adeguata protezione solare.





Carla De Meo