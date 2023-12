Mio figlio ha la tosse, cosa devo fare perché non capiti più?

18 dicembre 2023

Frequenti infezioni durante l’inverno

Durante la stagione invernale è molto frequente che i bambini si ammalino di infezioni delle vie respiratorie: da genitori si ha l'impressione che siano sempre raffreddati. A questo segue da una parte la preoccupazione e l'esigenza di sapere come comportarsi in caso di raffreddore e tosse, dall'altra, la ricerca di strategie di prevenzione.

Durante la crescita del sistema immunitario «è fisiologico, soprattutto per i bambini che frequentano l'asilo andare incontro a continue infezioni delle vie respiratorie» ha spiegato a Dica33 il professor Gianluigi Marseglia, Direttore dell'Unità di Pediatria Generale e Specialistica del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche e docente Pediatria Generale e Specialistica dell'Università degli Studi di Pavia. Infatti «fare un raffreddore dopo l'altro, serve all'organismo ad aumentare il bagaglio immunologico, ad imparare a riconoscere nuovi virus». Come risultato i genitori hanno la sensazione che i bambini siano sempre raffreddati e tossiscano in continuazione. «La causa principale di tosse nei bambini sono le infezioni virali, cui vanno incontro molto facilmente nei primi anni di vita, molto più frequentemente rispetto gli adolescenti e agli adulti».





Igiene del naso e aerosol

In presenza di un raffreddamento, o di una manifestazione influenzale, accompagnato da tosse e secrezioni, in un bambino generalmente sano, è opportuna «una adeguata pulizia del naso con soluzione fisiologica» accompagnata da «un po' di aerosolterapia con la stessa fisiologica. Su indicazione del medico, si può poi assumere un prodotto antitussivo indicato per la fascia di età del bambino» ha spiegato il professor Alessandro Zanasi, Pneumologo Direttore del Centro per la cura della tosse del SISMER di Bologna e Presidente della Società Italiana per lo Studio della tosse (AIST).

Strategie di prevenzione

La prevenzione delle infezioni delle vie respiratorie e di conseguenza della forma più comune di tosse «può essere fatta con il vaccino antinfluenzale stagionale, nei bambini sopra l'anno di vita, che offre una amplificazione del sistema immunitario ed indirettamente protegge da altre forme virali» ha spiegato Marseglia. Se i bambini frequentano asili nido o scuola dell'infanzia e si ammalano con molta frequenza, «potrebbe essere utile allontanarli per un certo periodo di tempo dalla comunità. Perché - pur essendo fondamentale la frequenza per lo sviluppo generale compreso quello relazionale - in alcuni casi è consigliata una pausa, una convalescenza prolungata, per permettere al sistema immunitario di riassestarsi e alle mucose di rigenerarsi completamente» ha continuato Marseglia.

Lavaggio delle mani e buona idratazione

L'igiene delle mani, pur essendo una pratica molto semplice, è fondamentale per la prevenzione delle infezioni 1. Il lavaggio frequente delle mani con il sapone, anche e soprattutto nei bambini piccoli, è stato dimostrato portare ad una drastica riduzione del rischio di ammalarsi di una infezione virale. «Poi fare una sorta di isolamento, fino alla scomparsa dei sintomi acuti, riammettendo il bambino all'asilo solo dopo completa guarigione» ha spiegato Marseglia.

Un altro fattore importante per la prevenzione della tosse è l'idratazione: «secondo uno studio condotto dall'Associazione italiana per lo studio della tosse (AIST), i bambini disidratati hanno cinque volte di più tosse ed episodi asmatici rispetto a bambini ben idratati. Un corretto livello di idratazione si ottiene: assumendo quantità adeguate d'acqua, facendo l'aerosol con soluzione fisiologica e mantenendo il giusto grado di umidità dell'aria ambiente con gli umidificatori» ha spiegato Zanasi.

Infine, tra le strategie di prevenzione, esiste la possibilità di ricorrere a sostanze ad effetto immunostimolante, «ma non sono adatte a tutti i bambini, e quindi vanno valutate e personalizzate insieme al proprio pediatra» ha concluso Marseglia.

