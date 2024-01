Mio figlio ha la tosse: un talk con gli esperti per rispondere alle domande dei genitori

17 gennaio 2024

Una delle maggiori preoccupazioni dei genitori riguarda sicuramente il trattamento della tosse, sintomo presente in diverse malattie influenzali e simil influenzali, che influisce sulla qualità di vita del bambino e di tutta la famiglia. Basti pensare alle difficoltà a prendere sonno di bambino e genitore e ai giorni di assenza da scuola e dal lavoro.

La tosse è inoltre spesso accompagnata da febbre e mal di gola, da sintomi da raffreddamento e da stanchezza: tutto ciò porta i genitori a chiedere al medico di riferimento una soluzione al problema, anche evitare eventuali complicanze. I dati, infatti, ci dicono che il 12% dei bambini può andare incontro a complicanze, in caso di tosse non trattata.

Per comprendere meglio come comportarsi in caso di tosse abbiamo chiesto a due professori di fare luce su alcuni dubbi frequenti dei genitori: il prof. Alessandro Zanasi, Pneumologo Direttore del Centro per la cura della tosse del SISMER di Bologna e Presidente della Società Italiana per lo Studio della tosse (AIST) e il prof. Gian Luigi Marseglia, Professore ordinario di pediatria e Direttore del Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche Università degli Studi di Pavia.