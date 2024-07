Salute mentale, 9 milioni di adolescenti in Europa ne soffrono

29 luglio 2024

In Europa ben 9 milioni di adolescenti hanno problemi di salute mentale come depressione, ansia e disturbi comportamentali. E nel mondo una persona su 7 tra i 10 e i 19 anni soffre di disturbi mentali. Anche in Italia la situazione è altrettanto grave: 1 ragazzo su 5 si sente in ansia, e per 1 su 3 chiedere aiuto ad un esperto di salute mentale è motivo di vergogna. Questi i numeri ricordati a Roma in occasione del 17° Seminario internazionale di formazione in Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza promosso da Fondazione Child e Telefono Azzurro, dal quale Ernesto Caffo, presidente di Fondazione Child, lancia un appello: "Il benessere e la salute mentale dei bambini e degli adolescenti sono temi di portata globale che richiedono un'azione immediata e concreta da parte di ogni espressione della società. Non dobbiamo dimenticare che la salute è un diritto umano fondamentale per tutti gli individui".

In apertura dei lavori il Direttore del tavolo tecnico sulla Salute Mentale Alberto Siracusano ha ricordato: "Il problema globale della salute mentale dei bambini e degli adolescenti richiede un intervento, un aumento della ricerca e la creazione di maggiori conoscenze, non solo in ambito sanitario ma anche sociale, che è di estrema importanza. Il Ministero è pronto e disposto ad assumersi la responsabilità di affrontare i problemi di salute mentale di bambini e adolescenti. Per questo accogliamo l'innovazione nelle conoscenze e nelle metodologie, enfatizzando gli approcci multidisciplinari e globali".

Il Prof. James Frederick Leckman, Professore di psichiatria infantile, psicologia e pediatria all'Università di Yale, ha notato come "In termini di episodi di suicidio, si nota un'enorme differenza per quanto riguarda le ragazze e le giovani donne giovani rispetto ai ragazzi. È interessante: quelli che hanno maggiori probabilità di suicidarsi sono i ragazzi e i giovani adulti, ma in realtà le giovani donne sono quelle che hanno maggiori probabilità di avere un'intenzione suicida che può essere piuttosto grave".

"Ascoltare le voci dei bambini e degli adolescenti è fondamentale per rispondere in modo adeguato ed efficace ai loro bisogni di salute mentale. Una comunicazione efficace favorisce la fiducia e incoraggia l'apertura portando a un sostegno e a un intervento migliori. Il benessere mentale è un problema globale che riguarda diversi attori e allo stesso tempo richiede nuove categorie per essere compreso. Per questo diventa fondamentale condividere le conoscenze e le riflessioni tra i vari esperti a livello internazionale per mettere in atto azioni concrete per migliorare la salute mentale dei più piccoli" - sottolinea il Prof. Caffo.

Come ha ricordato il Professore ordinario di Psicologia alla Sapienza Università di Roma, Gian Vittorio Caprara "La conoscenza dello sviluppo e del funzionamento della personalità è fondamentale per orientare gli interventi e le politiche pubbliche volte a promuovere il benessere degli individui e la prosperità delle società. È necessario mettere la persona al centro dell'indagine psicologica per valorizzare e sviluppare le attitudini e le capacità che si accordano con la piena realizzazione del potenziale degli individui".

"Ci sono diversi motivi per cui la salute mentale nei bambini e negli adolescenti è importante: non si può essere sani se non si ha una buona salute mentale. Dobbiamo far star bene l'intera persona. La salute mentale nei bambini e negli adolescenti è spesso ignorata perché le persone non vi prestano attenzione o si vergognano perché c'è uno stigma al riguardo" conclude il Prof. Bennett L. Leventhal, Professore di Psichiatria infantile e dell'adolescenza dell'Università di Chicago.

Tra gli altri sono intervenuti anche Alan Apter professore di psichiatria infantile e dell'adolescenza, Schneider Children's Medical Center of Israel, Università di Tel Aviv; Manpreet Kaur Singh, Professore di Scienze Cliniche della Salute, presso l'Università della California; John Piacentini Professore di Psichiatria e Scienze Biocomportamentali, UCLA; Anne Marie Albano, Professore di Psicologia Medica - in Psichiatria - Columbia University, New York; Eric Fombonne, Professore emerito di psichiatria infantile e dell'adolescenza, Oregon Health Science University, Portland, Oregon e Joaquin Fuentes Policlínica Gipuzkoa, che dirige il progetto Asdeu a Gipuzkoa, promosso dalla Commissione Europea.

Il Seminario vede il patrocinio di WPA CAP, SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA e UNIMORE, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.





fonte: Doctor33

