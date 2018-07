17 luglio 2018

Come avere una pelle liscia e morbida senza peli superflui

Peli superflui e bellezza femminile non vanno a braccetto tanto che anche nei secoli passati le donne - dalle orientali agli aborigeni, dalle indiane a Caterina Sforza - hanno sempre escogitato metodi di depilazione più o meno efficaci per eliminare in alcune zone del corpo (gambe, braccia, inguine, ascelle, viso) la peluria a favore di una pelle liscia e morbida.

Ma se in attesa di indossare il vostro bikini preferito, oltre che mettere a nudo braccia a gambe, vi state chiedendo a cosa servono i peli in una donna sappiate che i peli sono prodotti dagli androgeni - gli ormoni maschili - che anche le rappresentanti del sesso femminile possiedono e che sono influenzati da fattori genetici. Questi, per esempio, portano le popolazioni con forte pigmentazione ad avere meno peli ma anche Cinesi e Giapponesi ne sono quasi privi.

In effetti la pelle di tutto il corpo è ricoperta di peli, tranne piante dei piedi, palme delle mani e labbra.

Ogni pelo è costituito da una radice, che è posizionata nel follicolo pilo sebaceo e da una parte visibile, il fusto, che cresce, mediamente, di 1,5 cm. al mese.

Da alcuni anni l'eliminazione dei peli superflui è un'operazione cosmetica che riguarda non solo le donne ma anche molti uomini che, per esigenze sportive o estetiche, si depilano il corpo.

Le tecniche per eliminare i peli superflui sono definitive nel caso dell'impiego di apparecchiature ad elettrolisi o laser mentre sono a ricrescita se si utilizzano tecniche più tradizionali. Queste ultime si distinguono fra la depilazione, che elimina il fusto del pelo (eseguita con rasoio elettrico o manuale oppure con l'impiego di una crema depilatoria) e l'epilazione, cioè lo sradicamento del pelo compresa la radice, che si ottiene con le cere (calde o fredde) e con gli epilatori elettrici.

La velocità di ricrescita, nei metodi tradizionali dipende proprio dalla metodica di eliminazione. Lo strappo della radice, infatti, determina tempi di ricrescita più lunghi e, nel tempo, l'indebolimento e l'assottigliamento del pelo. Viceversa l'intervento solo sul fusto comporta una ricrescita più veloce e un ispessimento del pelo che, durante la ricrescita, diventa più visibile.

Ogni metodo tradizionale per eliminare i peli superflui ha i suoi pro e i suoi contro. Vediamoli da vicino

Rasoio a lama o elettrico

Pro

sistema rapido, pratico e indolore

ideale quando si ha bisogno di essere in ordine in pochi minuti

Contro

ricrescita visibile già dopo 2 giorni

non adatto alla zona inguinale o al viso nelle donne, possibile formazione di peli incarniti e sottopelle.



Consigli

da utilizzare con prodotti che agevolino lo scorrimento della lama sulla pelle come schiume, crema da barba e detergenti (se l'operazione si effettua sotto la doccia),per ridurre tagli e arrossamenti cutanei e risciacquando accuratamente le parti.

se si impiega un rasoio elettrico femminile può essere utile cospargere la parte da depilare con talco o polveri cosmetiche.

dopo la rasatura va applicata una crema emolliente e calmante due volte al giorno per i primi 3 giorni. Per evitare peli incarniti e sottopelle, usare un esfoliante 1 volta la settimana.

Creme, saponi e schiume depilatorie

Pro

soluzioni rapide e indolori e ricrescita entro 4/5 giorni

Contro

agiscono sciogliendo la cheratina (anche della pelle e delle unghie)

ne va verificata la tollerabilità sull'epidermide per evitare allergie

vanno rispettati i tempi di posa per non danneggiare la cute

hanno pH alcalino e quindi dopo l'uso va applicano un prodotto che riporti il pH fisiologico con proprietà calmanti ed emollienti

Consigli

questi prodotti vanno applicati solo su una pelle integra

vanno rispettati i tempi di 1 settimana almeno fra un'applicazione e l'altra

non sono adatti per il viso.

Cere calde o fredde

Pro

metodo efficace per avere pelle liscia e senza peli fino a 2 settimane

le moderne cere fredde o tiepide possono essere usate anche da chi soffre di fragilità capillare

Contro

tecnica meno pratica e dolorosa;

può essere utilizzata solo con peli lunghi almeno 4 mm.

tecnica 'a strappo' nella quale le sostanze adesive imprigionano il pelo consentendo di eliminare anche la radice; non adatta a chi ha le vene varicose



Consigli

la pelle deve essere pulita e asciutta

l'utilizzo di strisce di cera già pronte migliorano praticità e rapidità della metodica.

Epilatori elettrici

Pinzetta

Pro: amplificano l'azione delle pinzette e con le loro lame strappano il pelo insieme al bulbo; ricrescita dopo 10/15 giorniContro: sono leggermente dolorosi ; possono provocare follicolite e rottura di capillari; non sono adatti a inguine e ascelle né con peli corti; non adatti alle pelli particolarmente sensibiliConsigli: per limitare il rischio di follicolite massaggiare la parte da epilare con un guanto di cellulosa; per evitare peli incarniti esfoliare la zona 2 giorni prima dell'operazione; dopo l'epilazione disinfettare la parte con una crema all'ossido di zinco e magnesio silicato

Pro

facile e utilizzabile in qualsiasi momento



Contro

dolorosa

applicabile solo in zone circoscritte e contenute

vietata nei punti irritabili come nei e verruche



Consigli

indispensabile disinfettare pinzette e pelle prima e dopo l'uso

utilizzare sempre un prodotto che lenisca l'irritazione.

Schiarenti

Pro

facilmente applicabili per alleggerire l'ombra dei peli e utilizzabili su viso e zone sensibili

durata 7/14 giorni



Contro

prodotti a base di ossigeno, non utilizzabili su peli molto lunghi né su epidermidi scure o su pelle non integra

da non impiegare nella zona vicino al contorno occhi o alle mucose



Consigli

verificare che il composto non crei allergie o irritazioni

non superare il tempo di posa di 15 minuti

dopo il trattamento risciacquare abbondantemente la zona schiarita

E per assicurarsi una depilazione perfetta? Ecco 10 regole da seguire

1) Per aiutare la depilazione fate un bagno caldo che apre i pori e consente al prodotto di raggiungere il pelo in profondità

2) Strappando il pelo con la pinza procedete nel senso del pelo. Al contrario, se usate il rasoio o la striscia di cera il senso del movimento deve essere contropelo

3) Per evitare anche il breve dolore dello strappo, quando si usa la pinzetta, è possibile applicare sulla pelle un leggero anestetico (a tale scopo possono essere usate le pomate contro le punture d'insetti o le creme antiustioni)

4) Dopo la depilazione, in mancanza di una crema specifica, usate acqua di rose e una crema nutriente normale

5) Per far sparire l'arrossamento dopo la depilazione è possibile usare anche il doposole

6) Se la pelle è irritata, per qualunque motivo, rimandate l'operazione di depilazione

7) Non depilatevi prima di esporvi al sole, specialmente nei primi giorni quando la melanina di protezione non si è ancora attivata

8) Al primo pizzicore o senso di bruciore che avvertite sulla pelle dopo aver steso crema o schiuma depilatoria sciacquate subito e rimandate l'operazione

9) Prima di sperimentare un prodotto nuovo fate un test di tolleranza lasciandolo applicato su una piccola parte di epidermide per qualche minuto. Se dopo 24 ore in quel punto non vi sono reazioni potete utilizzarlo per la depilazione

10) Vietato l'uso di profumi e prodotti alcoolici dopo la depilazione

Elisa Da Vinci