Tachicardia: come prevenirla e come curarla

10 febbraio 2020

News

Innanzitutto il fumo. È noto che il consumo di sigarette è uno dei fattori di rischio più importanti per malattie come aterosclerosi e ipertensione che hanno un legame diretto con la tachicardia. Poi, l'alimentazione. Mantenere una dieta il più possibile bilanciata e sana aiuta a tenere in salute anche il nostro corpo. Meglio evitare, per esempio, tutti i cibi che contribuiscono all'innalzamento del colesterolo LDL che ha un ruolo importante nelle malattie cardiovascolari. In particolare:

carni rosse

insaccati

formaggi

tuorlo d'uovo

dolci

Inoltre, i nostri alimenti devono essere poveri di sale o comunque poco conditi (non superare il cucchiaino di caffè al giorno). Si devono preferire carni bianche, magre, pesce (soprattutto pesce azzurro), verdure, legumi, frutta. Anche l'assunzione di vino e alcolici va moderata. Si tratta di bevande non solo caloriche ma capaci di provocare un innalzamento della pressione arteriosa con conseguente tachicardia. La pressione deve essere mantenuta sempre nei livelli corretti per non appesantire il lavoro del cuore e non provocare patologie cardiovascolari come l'infarto. Infine, lo stile di vita deve comprendere anche attività fisica moderata utile, tra le altre cose, a tenere a bada lo stress, arginare aumenti di peso, ridurre la pressione arteriosa.