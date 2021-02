26 febbraio 2021

I medici dovrebbero prescrivere buoni stili di vita. Intervista a Silvio Garattini

Intervista a Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri

«Prevenzione è un termine che troppo spesso è dimenticato, si pensa che con la medicina si possa sempre rimediare a una malattia. Invece è molto più importante puntare sulla prevenzione delle malattie che non doverle curare: insieme all'educazione può evitare il 50% delle malattie croniche e il 70% dei tumori»: lo sottolinea il professor, in una video intervista a Doctor33, riprendendo i temi del suo libro in uscita per le edizioni Lswr, dal titolo "".«È fondamentale agire in modo da minimizzare la possibilità di avere malattie. Il nostro Sistema sanitario è un bene straordinario ma lo dobbiamo rendere sostenibile e fare la nostra parte, cioè avere dei buoni stili di vita - dice il professore, scienziato e fondatore del Mario Negri -. Il costo delle cronicità assorbe il 70% del fondo sanitario nazionale: certo, oggi in Italia l'età media di vita è di 81 anni per il maschio e 85 anni per la femminina, siamo tra i popoli più longevi ma se consideriamo la reale durata della vita sana perdiamo dagli 8 ai 10 anni. Le malattie croniche emergono con scorretti stili di vita».Tra i fattori che influiscono di più sulla su qualità di vita c'è il fumo , come ricorda Garattini: «Siamo una popolazione che ha una delle percentuali più alte di fumatori: si parla del 27% dei maschi fumatori e del 19% delle femmine; smettere di fumare ridurrebbe il numero dei morti in un anno così come l'inquinamento . Da una indagine che abbiamo svolto di recente, c'è poca sensibilità su questo fronte anche da parte dei medici. Solo 25% dei medici chiede a un paziente se è fumatore».Tra gli altri fattori che contribuiscono a peggiorare le condizioni di salute ci sono alcool , ma anche l'obesità , altro fattore di rischio, a esempio per il diabete di tipo 2 e il. «La nutrizione, per tutti, dovrebbe essere varia, non abbiamo bisogno di integratori alimentari. Dobbiamo variare l'alimentazione anche per evitare problemi di inquinamento, e poi, porre attenzione alle calorie», dice Garattini - Dopo il periodo di Covid ci possiamo aspettare che non diminuiscano le malattie croniche. Sono infatti aumentati i consumi di cibo. Sono peggiorati molti aspetti che si amplificano in una situazione di clausura, quindi è chiaro che molte delle cattive abitudini tendono ad aumentare».Strettamente connesso al peso è certamente l'esercizio fisico e, per tutti, ma soprattutto per gli anziani, mantenere vive le relazioni, ma anche rispettare i ritmi del sonno. La condizione socioeconomica incide sulla morbilità e sulla capacità di informarsi correttamente sugli stili di vita da tenere e sulla prevenzione. «Abbiamo 1milione e 300mila famiglie in stato di povertà e questo corrisponde a quasi cinque milioni di persone - precisa Garattini, sottolineando l'importanza dell'educazione su questi temi di salute -. La cultura riveste una grande importanza perché chi vive in una condizione di povertà socioeconomica non conosce quello che può fare bene e cosa può fare male, compra cibi conservati, in scatola e rischia di non mangiare correttamente».Per questo il farmacologo ricorda che la situazione attuale «richiede un cambiamento culturale: siamo troppo abituati all'idea che se succede qualcosa lo possiamo curarci con i farmaci. Dovremmo arrivare a far sì che i medici non prescrivano farmaci, ma di buoni stili di vita. Questo tipo di prescrizione, se fatta dal medico, ha un peso importante; il medico dovrebbe quindi controllare che la prescrizione venga rispettata. Anche la cultura universitaria in medicina non è orientata alla prevenzione, ma soltanto alla conoscenza delle patologie e alla terapia. Per questo, spesso, i medici non sono un buon esempio». Anche l'impegno istituzionale è importante, «a partire dalla scuola», conclude l'esperto.