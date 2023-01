20 gennaio 2023

Cefalea a grappolo: le patologie concomitanti che possono colpire chi ne soffre





«In tutto il mondo, il mal di testa ha un impatto incredibilmente negativo sulla qualità della vita delle persone, sia economicamente che socialmente» esordisce Caroline Ran, del Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia, prima autrice del lavoro. «I nostri risultati mostrano che le persone con cefalea a grappolo hanno un aumentato rischio di altre malattie, e che quelle con almeno una malattia in più perdono quattro volte più giorni di lavoro a causa di malattia e disabilità rispetto a quelle con la sola cefalea a grappolo. Hanno anche una maggiore possibilità di un'assenza a lungo termine dal lavoro» prosegue l'esperta.





I ricercatori hanno studiato 3.240 persone con cefalea a grappolo di età compresa tra 16 e 64 anni in Svezia, e le hanno confrontate con 16.200 persone senza cefalea. Gli esperti hanno esaminato i registri di lavoro e le prestazioni di invalidità per determinare per quanti giorni durante un anno le persone fossero assenti dal lavoro a causa di malattia e disabilità.





Tra i pazienti con cefalea a grappolo, il 92% aveva almeno una malattia in più, mentre tra quelli senza cefalea a grappolo, il 78% aveva due o più malattie. Il numero medio di giorni in cui una persona era assente per malattia e disabilità dal lavoro era quasi il doppio tra le persone con cefalea a grappolo (63 giorni) rispetto a quelle nel gruppo di controllo (34 giorni). Gli individui con cefalea a grappolo e almeno una malattia in più avevano quattro volte più giorni di assenza rispetto a quelli con cefalea a grappolo che non avevano una malattia aggiuntiva.









Una limitazione dello studio era l'assenza di informazioni su dati personali, come il fumo, il consumo di alcol e l'indice di massa corporea, che potrebbero influenzare l'insorgenza di malattie. «I nostri risultati comunque possono aiutarci a prendere decisioni su trattamenti, prevenzione e prognosi» concludono gli autori.

fonte: Doctor33

