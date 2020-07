28 luglio 2020

Focus

Estate in sicurezza: i 5 consigli degli esperti

A volte non basta fare le valigie e partire. Per vivere le vacanze estive senza creare inutili problemi o disagi alla salute, è importante anche seguire alcune semplici regole, come quelle pubblicate dagli esperti dellastatunitense dalle pagine del loro sito web.Uno degli obiettivi di molte persone che decidono di trascorrere l'estate all'aperto è "prendere colore" dedicando a volte anche intere giornate all'abbronzatura. A questo proposito gli esperti ricordano che ogni aumento di melanina (il pigmento che rende la pelle più scura) è segno di un danno causato dalle radiazioni ultraviolette che arrivano fino alla pelle attraverso i raggi solari e che possono causare. La buona notizia è che stare al sole in sicurezza si può, ecco come:a) utilizzarecon schermo contro raggi Uva e Uvb e fattore di protezione non inferiore a 15, ripetendo l'applicazione ogni 2 ore circa o dopo il bagno;b) utilizzarescegliendoli non solo in base all'estetica, ma soprattutto in base alla capacità delle lenti di filtrare i raggi ultravioletti;c) coprirsi cone cercare l'ombra per proteggersi almeno nelle ore più calde tra le 10 e le 14;d)per "preparare la pelle": i raggi ultravioletti che arrivano dalle lampade abbronzanti possono essere più intensi e pericolosi di quelli del sole.Prima di partire è importante assicurarsi di aver messo in valigia le terapie assunte quotidianamente in. È utile portare con sé anche una. Inoltre non bisogna dimenticare di portare con sé medicinali utili nel paese di destinazione, senza dimenticare di fare attenzione alle loro interazioni e reazioni avverse (per esempio alcuni medicinali sono influenzati dal cibo assunto, mentre altri possono aumentare la sensibilità al sole).La prima raccomandazione per chi porta lenti a contatto è senza dubbio di assicurarsi di avere liquidi specifici sufficienti per tutta la vacanza. Non deve mai mancare inoltre l'attenzione all'igiene: lavarsi le mani accuratamente prima di toccare le lenti, non usare mai saliva o soluzioni non sterili per pulire le lenti ed evitare di acquistare quelle colorate da rivenditori non ufficiali o da bancarelle per la strada.Un tatuaggio sulla spiaggia? Meglio di no secondo gli esperti della Fda che ricordano il rischio di contrarre malattie pericolose come Hiv ed epatite se il tatuaggio viene effettuato con strumenti non perfettamente sterilizzati. Non ultimo il rischio di allergie all'inchiostro utilizzato (anche quello per i tatuaggi non permanenti).Ultimo, ma non certo per importanza il capitolo nutrizione, un argomento che dovrebbe sempre essere al centro dell'attenzione, ma che assume forse maggiore importanza durante le vacanze. La prima regola è di rimanere sempre ben idratati consumando tanta frutta e verdura, portando con sé una bottiglietta d'acqua nelle giornate in spiaggia e facendo attenzione al ghiaccio o all'acqua del rubinetto in alcune aree dove potrebbero esserci problemi di contaminazione.Fonte: