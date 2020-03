02 marzo 2020

Sushi e pesce crudo: attenzione alla Anisakiasi

L'assunzione di pesce crudo o poco cotto, che contiene larve di parassiti della famiglia Anisakidae, provoca una infezione parassitaria ai danni dell'apparato gastrointestinale. Questa patologia è nota con il nome di anisakiasi, o anisakidosi. La produzione di questi parassiti avviene tutta nell'ambiente marino attraverso i vari passaggi da foche, balene, delfini che depositano le uova attraverso le feci, poi assunte da molluschi e da altri pesci della catena alimentare. Il processo da larva a verme adulto avviene dunque tutta in questa fase, nello stomaco di mammiferi marini e molluschi. Hanno una lunghezza che può raggiungere i tre centimetri (sono infatti visibili ad occhio nudo), sono spesso avvolti su se stessi come una spirale e presentano una colorazione chiara.

Anisakiasi: la trasmissione all’uomo

L'infezione viene trasmessa all'uomo quando mangia pesce, molluschi crudi o poco cotti che non sono stati sottoposti a preventivo congelamento e che contengono le larve in un preciso stadio della loro formazione. Queste attecchiscono nel tratto gastrointestinale e provocano allergie (orticaria, attacchi d'asma dica33.it/patologie/asma/asma.asp, congiuntivite, shock anafilattico) o disturbi di varia natura. Per ovvie ragioni, legate alle abitudini alimentari, l'anisakiasi è più frequente in Paesi come Giappone, Scandinavia, area del Mediterraneo che portano sulle loro tavole pesci e molluschi crudi o lavorati con metodi che non consentono l'eliminazione delle larve. In particolare, il pesce marinato, affumicato a freddo o carpacci.



I sintomi dell’anisakiasi

La presenza di queste larve nella mucosa dello stomaco e dell'intestino (possono anche morire una volta ingerite, e in questo caso non provocano alcuna reazione), causa disturbi o reazioni allergiche. Esistono due tipi di disturbi: a livello di stomaco e di intestino. Se le larve attecchiscono nella mucosa dello stomaco (rappresenta il 95% dei casi), i disturbi insorgono dopo 5/6 ore dall'assunzione del pesce con: vomito

nausea

dolori addominali A differenza dell'infezione gastrica, quella intestinale invece ha una incubazione molto più lunga. I disturbi possono manifestarsi dopo diversi giorni, anche ad una settimana di distanza con: vomito

diarrea

febbre

mal di stomaco Non è facile diagnosticare l'anisakiasi perché i sintomi sono attribuibili anche ad altre patologie, soprattutto alla malattia di Crohn. Lo strumento in grado di individuare questa infezione è l'esame endoscopico. Attraverso gastroscopia o duodenocolonscopia è possibile certificare la presenza delle larve e procedere contemporaneamente anche alla loro rimozione dal tratto gastrointestinale. In casi più gravi è necessario ricorrere all'intervento chirurgico. Sono stati ottenuti buoni risultati anche con la terapia farmacologica a base di Albendazolo.

Anisakiasi: come si previene