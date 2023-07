Evviva si parte! Ma che ansia

31 luglio 2023

Ansia da viaggio , stress da valigia . Sembra impossibile. Eppure uno dei momenti più attesi e desiderati dell'anno rischia spesso di trasformarsi in un contenitore di tensioni tali da far desiderare di non partire più. Organizzare il viaggio, preparare i bagagli, completare tutte le attività in corso, assentarsi dal lavoro per un periodo più o meno prolungato, partire per una destinazione sconosciuta, viaggiare da soli, adattarsi al nuovo ambiente possono scatenare veri e propri attacchi di panico - ma pure palpitazioni, vertigini, stanchezza, mancanza di concentrazione - che cospirano contro il riposo programmato. E che insorgono con l'avvicinarsi della partenza per alleviarsi quando si arriva a destinazione. È la sindrome da stress pre-vacanza. La buona notizia è che si può gestire. Basta un po' di preparazione per assicurarsi una vacanza serena.

Prima di tutto, organizzate il viaggio in anticipo. Acquistate i biglietti aerei, prenotate l'alloggio, fate ricerche sull'ambiente in cui andrete. Questo vi aiuterà a sentirvi più tranquilli e a sapere cosa aspettarvi. Pianificate in anticipo anche il ritorno. Perché molte volte ciò che ci stressa ha a che fare con il nostro rientro al lavoro o a casa. Un buon modo per combattere l'ansia è pianificare anche il primo giorno a destinazione. Meglio preparare i bagagli in anticipo, con calma. Evitare di farlo all'ultimo minuto abbassa il livello di stress in agguato. Può essere utile una lista delle cose che servono e che devono andare in valigia. Mentre stare alzati fino a tarda notte prima di mettersi in viaggio è un sintomo di stress che può portare a un attacco di ansia. Portate con voi qualcosa che rilassa. Può essere un libro, una rivista, la musica preferita, un oggetto che dà conforto. Se viaggiate con amici o con il vostro partner, e siete preoccupati per eventuali disaccordi, assicuratevi di condividere un piano e delle aspettative compatibili.

Fate esperienza di delega della responsabilità: sapere che non possiamo fare tutto da soli è consolante e trasmette serenità. Soprattutto fate esercizio di flessibilità. Anche se avete pianificato tutto alla perfezione, è sempre possibile che qualcosa vada storto. Non preoccupatevi troppo, mantenete la calma di fronte alle avversità che possono sorgere e adattatevi agli imprevisti. Concentratevi solo sul presente e godetevi ogni momento. Gran parte della bellezza di un viaggio è proprio la spontaneità. Sono queste esperienze che in seguito diventeranno i ricordi più belli.





