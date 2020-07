Vitiligine: dalle cause alla terapia

18 luglio 2020

News

In caso di vitiligine, i melanociti cessano di svolgere la loro funzione. E questo avviene solo nelle aree della pelle dove si manifesta la ipopigmentazione (parziale) o la depigmentazione (totale) della pelle. Le cause sono ancora in corso di studio così come sua cura. Ad oggi vanno individuate soprattutto in alcune categorie:

La diagnosi può essere fatta a occhio nudo per la particolare depigmentazione della pelle. Tuttavia - per escludere una micosi - si può ricorrere all'analisi con la lampada di Wood che emette luce ultravioletta e alla successiva biopsia. Non esiste una cura specifica che consente la guarigione dalla vitiligine. Se ne può solo rallentare la progressione (i risultati sono positivi nel 90% dei casi).

La terapia più comune è a base di corticosteroidi locali, immunosoppressori e radiazioni a UVB (fototerapia) e PUVA (possibile anche la loro combinazione contemporanea). Si può ricorrere anche all'intervento chirurgico con il trapianto dei melanociti. È consigliato quando l'area da curare è molto circoscritta le e precedenti cure farmacologiche non hanno restituito i risultati sperati. È importante fare sempre attenzione all'esposizione al sole , ricorrendo alla prodotti di protezione massima o alla completa copertura delle aree colpite dalla vitiligine per evitare scottature proprio per l'assenza di melanina.

La vitiligine non è una malattia contagiosa. Non c'è alcun rischio di ammalarsi nel contatto diretto con la persona che ne è colpita. È tuttavia una patologia che, proprio per la sua evidente manifestazione estetica, che non può essere nascosta (può essere solo un po' camuffata ricorrendo al trucco), può causare seri problemi piscologici nel quotidiano, arrivando a causare depressione, ansia e spesso in isolamento dalla società. Per questo accanto alla terapia farmacologica può essere consigliato anche il supporto psicologico di un terapeuta che aiuti la persona ad accettare questo percorso.

Carla De Meo

Bibliografia

Braun-Falco O., Plewing G., Wolff H.H., Burgdorf W.H.C. Dermatologia. Edizione italiana a cura di Carlo Gelmetti. Sprienger - Verlag Italia 2002

Vitiligine, Problemi e soluzioni - Lotti T. & J. Hercogova, Editori Marcel Dekker, Inc., New York (NY) 2004

Spritz RA.,Modern vitiligo genetics sheds new light on an ancient disease., inThe Journal of dermatology, vol.40, 2013

Van den Wijngaard R, Wankowicz-Kalinska A, Le Poole C, Tigges B, Westerhof W, Das P.,Local immune response in skin of generalized vitiligo patients. Destruction of melanocytes is associated with the prominent presence of CLA+ T cells at the perilesional site., inLab Invest., vol.80, 2000, pp.1299-1309

Marcatori autoimmuni nei pazienti con vitiligine appare correlata con ossessione e fobia. Moretti S., Arunachalam M., Colucci R., Pallanti S., Kline JA, Berti S., Lotti F. Lotti & T. Giornale della Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia 21: 1468-1471, 2011