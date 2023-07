Vento, polvere, sabbia: come proteggo gli occhi?

24 luglio 2023

Aggiornamenti e focus, Speciale Estate

La pelle va sempre protetta dall'aggressione dei raggi del sole. Oggi i solari efficaci non mancano. Ma bisogna fare molta attenzione anche a difendere la vista, perché gli occhi possono subire danni dai raggi UV. La prima regola, semplice e fondamentale, è indossare sempre gli occhiali da sole quando si è all'aperto. E occorre indossare occhiali con lenti certificate acquistate in un negozio di ottica o altro centro specializzato, solo così si può essere sicuri che le lenti siano in grado di proteggere. Gli occhiali da sole non vanno mai acquistati da rivenditori ambulanti, perché in questo caso non possiamo essere certi della sicurezza del prodotto.

Gli anziani devono fare particolare attenzione e indossare sempre gli occhiali da sole esponendosi alla luce. Nella terza età si verifica infatti una maggiore fotofobia, sia per l'alterazione del film lacrimale (dacriopatia) sia per l'opacizzazione del cristallino. La raccomandazione vale anche per chi è stato operato di cataratta e ha un cristallino artificiale.

Gli occhiali da sole proteggono gli occhi anche dall'aggressione di vento, polvere e sabbia, tutti agenti che possono causare infiammazioni e altri fastidi. Granelli di sabbia o pulviscolo possono entrare in un occhio causando immediatamente arrossamento e lacrimazione. È bene sciacquare subito gli occhi con acqua dolce per eliminare il corpo estraneo. Meglio non sfregare per non danneggiare la cornea. È importante lavarsi le mani prima di toccare gli occhi. Sono molto utili anche le specifiche salviettine oculari. Non utilizzare mai acqua di mare o contenente cloro. Si può chiedere consiglio in farmacia per utilizzare in seguito un collirio base di principi idratanti e nutrienti. Nel caso in cui l'infiammazione continui o per ogni dubbio è bene rivolgersi a un oculista.

In estate bisogna infine tenere l'occhio ben idratato, perché il vento e l'aria dei condizionatori lo asciugano rapidamente provocando irritazione. Sono disponibili in farmacia le specifiche "lacrime" idratanti e lubrificanti. Fa bene anche bere molta acqua per mantenere idratato tutto l'organismo.

Alessandra Margreth