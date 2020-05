27 maggio 2020

Ricette Carne

Coniglio arrosto sfumato con la birra e profumato al rosmarino

Ingredienti

1 coniglio a pezzi (di solito 1,2 Kg di carne)

½ bicchiere di olio extravergine d'oliva

1 grosso mazzo di rosmarino e salvia

2 o 3 spicchi di aglio

2 carote

1 cuore di sedano

2 cipollotti

1 lattina di birra chiara a temperatura ambiente

½ bicchiere di aceto

Sale grosso e pepe

Come si prepara

Non me ne vogliano gli animalisti - di cui spesso condivido le posizioni -ma questa volta propongo. Come per ogni consumo di carne, la scelta della materia prima, responsabile e informata: occorre evitare, per esempio,in cui gli animali abbiano sofferto o siano stati sottoposti a terapie intensive. Consiglio pertanto diche in macelleria - per legge - deve attestare. Ideale sarebbe che la carne di coniglio avesse indicato il rispetto del "".Il coniglio è una carne a cui sono abituata da sempre, perché in alcune parti d'Italia, come la Romagna, la Toscana, il Piemonte e la Campania,e amati.Qui è sfumato in cottura conchiara e arricchito da aromi tra i più tradizionali:. Per un sapore rustico, che sa di antico.sono parecchi. Intanto appartiene alle cosiddette, con la particolarità cheLa carne di coniglio poi - alla stregua di vitello e trota - è da molti considerata un: ciò significa che statisticamente. Al punto che è consigliato anche come carne per loed è un ingrediente frequente negli omogeneizzati per l'infanzia.L'essere una carne tanto magra comporta implicitamente un altro vantaggio, e cioè, contro undelle proteine in essa contenute.Anche, mentre sono importanti le quantità di; etra cui spicca la niacina (vitamina PP) e quelle gruppo B.Oltre che per i bambini, il consumo di questa carne è indicato, anzi consigliato, per le donne in gravidanza, in quanto pressoché privo di controindicazioni.1. Lava ile mettilo per alcune ore a bagno con acqua fredda, aceto, e tutte le verdure mondate e lavate: carota, sedano, cipollotto. Copri con pellicola e lascia in frigorifero (anche tutta una notte).Quando lo vuoi cucinare, scolalo bene dalla marinata, ponendolo su alcuni foglio assorbenti da cucina e tamponalo. Prendi un'ampia, versaci l'olio, riscalda bene il tutto e disponi i pezzi di coniglio, rigirandoli spesso, a fuoco alto, affinché formino una bella crosticina.2. Puliscie, senza tritarli, buttali sul coniglio, aggiungendo anche il sale grosso e il pepe.3. Rigira per insaporire e comincia a sfumare piano piano con poca. Copri, tieni il fuoco basso, e poi rabbocca con la birra fino ad esaurimento della lattina (che dev'essere a temperatura ambiente).4. Ci vogliono circa 40-45 minuti. Al termine della cottura rimuovi gli aromi ormai sfatti, compresi gli spicchi di aglio, e servi i pezzetti dorati di coniglio ben caldi, irrorando con il profumato fondo di cottura.* Prof.ssa Evelina Flachi, specialista in Scienza dell'alimentazione-NutrizionistaCollabora con, Raiuno, ed è Presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione AlimentareIl rischio, nel cuocere la carne di coniglio,, tanto è magra., dunque, è una, facendo attenzione nel rigirare spesso i piccoli pezzi di carnecon i rebbi della forchetta, onde evitare laA cura di:Giornalista e food blogger