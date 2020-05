Artrosi della mano: cause, sintomi e cura

26 maggio 2020

La degenerazione della cartilagine delle articolazioni dà luogo all'artrosi . Ne soffre circa il 12% della popolazione italiana, soprattutto nella fascia di età over 65. È una malattia progressiva che può diventare cronica se non viene arginata in tempo. L'usura provoca la deformazione delle ossa fino a trasformare la struttura originaria delle articolazioni .

I sintomi più comuni variano dal dolore alle dita e alle mani (talvolta invalidante) a rigidità articolare, gonfiore, arrossamento, ridotta capacità del movimento articolare, deformità. Fino ad arrivare all'incapacità, più o meno estesa, di tenere in mano un oggetto. Il dolore acuto si manifesta facilmente al risveglio dopo che la mano è rimasta a riposo per diverse ore e viene sollecitata con nuovi sforzi. Ma con il passare del tempo questo tipo di disturbo può estendersi all'intera giornata senza alcuna sollecitazione specifica. Possono manifestarsi anche rigonfiamenti e protuberanze in prossimità delle articolazioni con sintomi aggiuntivi e specifici. A seconda della loro posizione nelle mani, si parla di noduli di Heberden e di noduli di Bouchard.

Come abbiamo anticipato, l'artrosi alla mano colpisce soprattutto gli over 65 ma non sono rari casi di persone più giovani. Ci sono infatti cause particolari che possono diventare fattori di rischio specifici come:

L'artrosi della mano provoca dolore ma può manifestarsi anche con disturbi lievi che non richiedono interventi particolari. Non esistono cure che portano alla guarigione perché si tratta di una patologia progressiva ma il suo sviluppo è lento. In generale, la cura - quando non si rende necessario l'intervento chirurgico per situazioni invalidanti e molto dolorose - è costituita da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) per ridurre dolore ed eventuali tumefazioni, sedute di fisioterapia, infiltrazioni di corticosteroide, tutori. È consigliabile non sollecitare troppo le articolazioni, risparmiandole da movimenti ripetitivi o che implicano sforzi.

Recenti studi americani hanno evidenziato l'importanza di una alimentazione sana: contribuirebbe ad arginare l'infiammazione. Sì a cibi della dieta mediterranea: verdure, frutta, pesce, cereali integrali, carni bianche. Da evitare: dolci, zucchero, grassi, sale.

Carla De Meo

