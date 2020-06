Acido folico: proprietà, carenza, eccesso

21 giugno 2020

L'acido folico o vitamina B9 appartiene a un gruppo di vitamine (idrosolubili) che non subiscono il processo di accumulo nel corpo e per questo devono essere assunte regolarmente attraverso l'alimentazione . L'acido folico è presente nella verdura verde a foglia larga (lattuga), nei broccoli , spinaci , asparagi , cavolfiori , carciofi, nei (fagioli e piselli ), in alcuni cereali , nel fegato, nelle uova, nella farina integrale, nella frutta (arance, kiwi, fragole, limoni) e nella frutta secca ( mandorle , arachidi, noci ). È sensibile all'aria, alla luce e all'acidità. Inoltre, l'esposizione ai raggi del sole e il calore riducono la quantità presente negli alimenti. Per questo, quando possibile, è consigliata l'assunzione delle verdure crude perché la cottura riduce fino al 95% la presenza di questa vitamina. La dose giornaliera consigliata è pari a 0,2 mg.

L'acido folico è una vitamina essenziale alla vita dell'uomo: il nostro corpo la utilizza per produrre nuove cellule. È importante per la formazione dell'emoglobina, per i tessuti, per la sintesi delle proteine, per la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, per il buon funzionamento del sistema nervoso, riduce il rischio di ictus e contribuisce alla costruzione del Dna. Dunque, alla trasmissione dei caratteri ereditari. È fondamentale per la donna in gravidanza (e durante l'allattamento ) perché protegge lo sviluppo dell'embrione https : in questa fase della vita, il fabbisogno giornaliero raddoppia rispetto a quello indicato normalmente. Una quantità maggiore dovrebbe essere assunta anche dalle donne che seguono una terapia contraccettiva a base di progesterone ed estrogeni e dagli sportivi. Si possono registrare casi di ridotto assorbimento di acido folico in presenza di consumi elevati di alcol, di assunzione di farmaci come i barbiturici, e in presenza di celiachia .

Uno scarso assorbimento di acido folico - causato generalmente da diabete mellito, celiachia, abuso di alcol o da una dieta alimentare non bilanciata - porta all'anemia perché si realizza una minore produzione di globuli rossi. I sintomi di una carenza di acido folico sono riassumibili in:

spossatezza

depressione

apatia

scarso appetito

ulcere della mucosa orale

disturbi del sonno

palpitazioni cardiache

respiro corto

disturbi della memoria.

Se la carenza si registra durante la gravidanza, le conseguenze possono essere molto serie fino a parti prematuri e malformazioni del feto (spina bifida o anencefalia). La terapia di contrasto alla carenza di acido folico è l'assunzione orale aggiuntiva in dosi che possono arrivare a 1000 μg al giorno.

Esistono anche casi di eccesso di acido folico? Gli studi scientifici non evidenziano serie controindicazioni in questo senso. È difficile che si verifichi un accumulo perché la parte in eccesso viene espulsa con le urine. Gli eventuali sintomi sono stati comunque identificati in nervosismo, battiti cardiaci accelerati, reazioni allergiche. Un sovradosaggio può comportare un mascheramento di carenza della vitamina B12, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario, proteggere il sistema circolatorio e nervoso e produrre globuli rossi.

Carla De Meo

Bibliografia

