Antiossidanti: a cosa servono e dove si trovano

La ricerca scientifica ha acceso da alcuni anni i riflettori sulle potenzialità degli antiossidanti per il benessere generale dell'organismo. E anche se alcune funzioni benefiche non sono state del tutto confermate, è ormai opinione diffusa che accrescere la quantità di antiossidanti presenti nel nostro corpo - per limitare i danni prodotti dalla formazione dei radicali liberi - abbia comunque effetti positivi e aiuti a arginare alcuni disturbi. I radicali liberi si possono produrre anche in particolari situazione della nostra vita. Per esempio, in caso di febbre alta e prolungata, di terapie farmacologiche, di infezioni di origine virale o batterica, di esposizione all'inquinamento atmosferico o ai raggi ultravioletti. Ma anche nelle persone che praticano molto sport o che sono sottoposte a un carico di stress psicologico particolarmente elevato. Infine, possono incidere nella formazione di radicali liberi anche alcune abitudini scorrette con il fumo o l'eccesso di alcol .

Gli antiossidanti dica33.it/notizie/2381/antiossidanti-profertilita-maschio-mezza.asp. sono già presenti nel nostro corpo (glutatione, ubichinone). Ma vengono assunti anche attraverso l'alimentazione e se, necessario, con una terapia di integratori specifici (solo però in presenza di malnutrizione o patologie particolari che non permettono il naturale apporto con l'alimentazione quotidiana). Gli antiossidanti che assumiamo dall'esterno appartengono a differenti famiglie: vitamina C, polifenoli, acido lipoico, carotenoidi, tocoferoli https://www.dica33.it/guida-alle-vitamine/34208/vitamina-e-tocoferolo.asp, oligoelementi.

Sulla base di questa differenziazione, gli antiossidanti sono presenti soprattutto nella frutta, nella verdura, nel pesce, nella carne rossa, nei legumi e nell'olio extravergine di oliva. Per non disperdere tutte le proprietà, sono sempre valide alcune regole: 5 porzioni di frutta fresca e verdura al giorno; cottura light (meglio la verdura cruda), conservazione breve. Ecco alcuni alimenti che ospitano i principali antiossidanti:

