Magnesio in gravidanza: tutto quello che è utile sapere

Il magnesio, a tutte le età e in qualunque condizione, è fondamentale. Contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso, agisce sulla muscolatura, ha funzioni metaboliche, argina episodi di pressione alta, è essenziale nella costituzione di ossa e denti (il 70% è localizzato proprio nelle ossa). In caso di carenza, si manifestano sintomi specifici: crampi muscolari, vomito, nausea, aritmia cardiaca. In gravidanza - dalla gestazione all'allattamento - è molto importante assumere la giusta quantità di sali minerali attraverso l'alimentazione. Per la salute della futura mamma e del bambino. In particolare, rispettare la corretta dose giornaliera di magnesio contribuisce allo sviluppo sano del feto, riduce la possibilità di parti prematuri, regola le contrazioni dell'utero, limita alcuni malesseri come irritabilità, disturbi del sonno, ansia, stanchezza, vomito, nausea, previene i crampi muscolari, riduce il rischio di ipertensione. È un sale minerale che, in gravidanza, ha soprattutto una funzione preventiva. Ma una condizione di carenza può portare a conseguenze anche serie.

Magnesio: come assumerlo

L'apporto di magnesio (la dose consigliata in gravidanza varia dai 280 ai 400 milligrammi quotidiani) viene garantito attraverso un'alimentazione bilanciata e corretta, capace di trasmettere tutte le proprietà nutrienti necessarie. Quando i quantitativi non sono sufficienti, lo specialista può prescrivere l'assunzione di integratori specifici di supporto. È importante farsi sempre seguire dal medico perché anche un eccesso di magnesio può provocare alcuni disturbi. In gravidanza, è facile registrare uno stato di carenza perché in questa fase della vita si può andare incontro a sudorazione eccessiva (con dispersione dei sali minerali) e a ripetuti episodi di nausea e vomito che causano la perdita dei microelementi. Per approvvigionarsi di magnesio è sufficiente seguire una dieta bilanciata che inserisca nel quotidiano alcuni cibi. In particolare:



