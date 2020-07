26 luglio 2020

Smagliature: cause e prevenzione

Le smagliature sono cicatrici della pelle. Hanno la caratteristica forma di striatura e sono la conseguenza della spaccatura delle fibre di collagene della cute. Quando il derma perde elasticità, si frattura e apre queste antiestetiche "vie cutanee". Colpisce soprattutto alcune aree del corpo:



seno

pancia

glutei

gambe

braccia

ascelle

fianchi.

È una alterazione molto comune nelle donne: interessa solo il 30% degli uomini (schiena, spalle, pancia, glutei). Si possono individuare cause precise o fattori di rischi. In caso di mutamenti ormonali nell'adolescenza o in gravidanza (tra il sesto e il nono mese); a seguito di veloci diete dimagranti e successivi aumenti di peso; in situazioni di obesità o denutrizione. Né è da escludere la predisposizione genetica mentre è stato accertato che l'assunzione di farmaci come il cortisone (per tempo prolungato e con dosi importanti) può contribuire a ridurre le fibre elastiche e il collagene della cute. All'inizio, alla loro prima comparsa, le smagliature presentano una colorazione rosso-violacea causata da una accentuata vascolarizzazione. In pochi mesi assumono il definitivo aspetto bianco e lucido. Sono permanenti: i trattamenti non riescono infatti a riportare la pelle allo stato originario. L'azione più importante che può essere messa in atto per prevenirle o per ridurne la comparsa è mantenere la pelle sempre molto idratata, non facendole perdere elasticità.

Smagliature: come prevenirle

Non esiste una cura per le smagliature. La lotta alla loro comparsa passa solo attraverso la prevenzione. La prima regola è usare creme idratanti e oli naturali in grado di mantenere la pelle elastica, ricorrendo a massaggi circolari. Abitudine che andrebbe accompagnata da esfolianti settimanali che consentano ai trattamenti di penetrare in profondità. Una regola da rispettare soprattutto in particolari periodi di vita come l'adolescenza e la gravidanza quando il corpo subisce una profonda trasformazione e sottopone la cute a una tensione continua. Durante la gestazione, in particolare, è bene tenere il peso sotto controllo (non aumentare oltre i 9 chili). Anche l'alimentazione gioca un ruolo importante contro questo inestetismo. È bene non sottoporsi a diete ad effetto yo-yo, non abusare di zuccheri semplici e grassi e abbondare invece in cibi ricchi di acqua come la verdura e la frutta. Anche praticare regolare attività fisica aiuta a mantenere la pelle tonica ed elastica.



Carla De Meo



